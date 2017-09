Donald Trump reitera críticas a jugadores de fútbol americano

"Si los aficionados de la NFL se negaran a ir a los partidos hasta que los jugadores dejaran de faltar el respeto a nuestra bandera y país, verían un cambio rápido. ¡Despídanlos o suspéndanlos¡", demandó Trump en su cuenta de la red social Twitter.

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2017

"La asistencia (a los partidos de la) NFL y los índices de audiencia están por los suelos (...) Muchos no van porque aman a nuestro país. La liga debería apoyar a EEUU", agregó.

...NFL attendance and ratings are WAY DOWN. Boring games yes, but many stay away because they love our country. League should back U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2017

La polémica comenzó el pasado viernes cuando Trump criticó en un mitin en Alabama a jugadores de la liga de fútbol americano NFL que han hecho protestas durante la interpretación del himno nacional.

El pasado año, el afroamericano Colin Kaepernick (entonces jugador de los San Francisco 49ers) llamó la atención por no levantarse al sonar el himno nacional antes de un partido.

"No me voy a levantar para mostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a la gente negra y de color", explicó entonces.

Trump chocó también ayer, sábado con el mundo del baloncesto al retirar una invitación para visitar la Casa Blanca a Stephen Curry, estrella de la liga NBA que juega en los Golden State Warriors.

Curry había admitido que no quería que su equipo visitase la residencia presidencial, como es tradicional, para celebrar el título de la NBA logrado la temporada pasada, en protesta contra el mandatario.

Tras la andanada de Trump, la entidad confirmó que no acudirá a la Casa Blanca y dijo que aprovechará su viaje a Washington, previsto en febrero próximo, para celebrar "la igualdad, la diversidad y la inclusión".

Statement from the Golden State Warriors: pic.twitter.com/6kk6ofdu9X — Warriors PR (@WarriorsPR) 23 de septiembre de 2017

Curry recibió mensajes de apoyo de otras estrellas de la NBA, como Lebron James, de los Cleveland Cavaliers, que perdieron la final de liga ante los Golden State Warriors la pasada temporada.

En su cuenta de Twitter, James llamó a Trump "holgazán" y le espetó: "¡Ir a la Casa Blanca era un placer hasta que llegó usted!".