Reportan toma de rehenes y tiroteo en un hogar de veteranos en California

El Sheriff del condado confirmó este viernes que responden a una llamada de emergencia en el Hogar de Veteranos de Yountville, donde se han reportado disparos y una posible situación de rehenes.

El centro, uno de los más grandes para veteranos en el país, se encuentra clausurado mientras las autoridades intervienen. En este hogar viven cerca de 1,000 retirados del servicio militar estadounidense.

"Agentes del orden respondieron al Hogar de Veteranos de Yountville esta mañana tras reportes de disparos cerca del comedor central. Las instalaciones están cerradas y todos los residentes y personal están resguardados adentro", dijo Joshua Kiser, vocero del Departamento de Asuntos de Veteranos, citado por el diario Los Angeles Times.

A través de Twitter la dependencia confirmó que activaron el protocolo de emergencia y están colaborando con las autoridades locales.

Un empleado que respondio el teléfono aseguró a medios locales que el atacante tenía tres rehenes, información que solo ha sido confirmada por autoridades a la estación local KTVU.

Police say that 15 to 20 shots were fired at the Yountville Veterans Center, where three people were taken hostage. https://t.co/PmEDdRErzO Video: @MarkIbanez2pic.twitter.com/E5gCs0p7LN