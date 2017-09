Trump asegura que Estados Unidos está preparado para Irma

"Parece que Irma va a ser uno (huracán) realmente malo, realmente malo. Pero estamos preparados, estamos tan preparados como se puede estar para algo así, eso puedo decir", sostuvo al inicio de una reunión con su gabinete en el retiro presidencial de Camp David (Maryland).

El presidente y la primera dama, Melania, pasan este fin de semana en Camp David con el equipo de Gobierno al completo y sus parejas para abordar las prioridades del nuevo curso político y seguir la evolución de la llegada a Florida de Irma, el huracán más potente registrado nunca en el Atlántico.

Trump, en un mensaje similar a los que ha enviado a la población en los últimos días, recordó este sábado el "enorme poder destructivo" de Irma y urgió a la población a salir de su trayectoria siguiendo las instrucciones de las autoridades.

"Esta es una tormenta de un enorme poder destructivo y pido a todos los que están en la trayectoria de la tormenta que hagan caso de todas las instrucciones de los funcionarios del Gobierno", señaló, según un vídeo de casi cinco minutos facilitado por la Casa Blanca.

This is a storm of enormous destructive power, and I ask everyone in the storm’s path to heed ALL instructions from government officials. pic.twitter.com/nJfM2Sdme1