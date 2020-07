Trump recibirá 'esta semana' recomendación de seguridad nacional sobre TikTok, dice el Tesoro

Steven Mnuchin dijo a periodistas que la revisión de TikTok por parte del gobierno estadounidense está a cargo del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, en inglés), un panel presidido por el Tesoro que se ocupa de las empresas y adquisiciones que afectan la seguridad nacional.

"TikTok está bajo revisión del CFIUS y haremos una recomendación al presidente esta semana", dijo Mnuchin. "Tenemos muchas alternativas".

"Estamos mirando a TikTok y estamos pensando en tomar una decisión", declaró por su parte Trump, quien ya planteó la posibilidad de prohibir la red social, cuyo formato de videos cortos artísticos y humorísticos es especialmente celebrado por el público joven.

TikTok, que pertenece al grupo chino ByteDance, se volvió muy popular durante el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, y se estima que cuenta con 1.000 millones de usuarios.

La noticia sobre TikTok se conoce en medio de las crecientes preocupaciones expresadas por funcionarios y legisladores estadounidenses sobre los vínculos de TikTok con el gobierno de China y su posible uso como herramienta de espionaje, una acusación rechazada constantemente por la compañía.

Más temprano el miércoles, TikTok respondió a lo que calificó como "ataques difamatorios" por parte de la red social estadounidense Facebook, y defendió sus actividades alegando que ayudan a fomentar la competencia en el mercado estadounidense.

El presidente ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, dijo en un blog que los ataques fueron "disfrazados de patriotismo y diseñados para poner fin a nuestra presencia en Estados Unidos".

"No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma vibrante y dinámica para que todos la disfruten", dijo Mayer.

"TikTok se ha convertido en el último objetivo, pero no somos el enemigo", agregó.

Mayer dijo que TikTok ha fijado pautas de transparencia y agregó que develaría más que otras plataformas sobre sus algoritmos internos.

"Creemos que todas las compañías deberían divulgar sus algoritmos, políticas de moderación y flujos de datos a los reguladores", dijo.

TikTok también sugirió que su presencia ayuda a la competencia en el mercado de Estados Unidos.

Varios legisladores estadounidenses han instado a prohibir TikTok y un proyecto de ley pendiente haría ilegal que los empleados federales usen la aplicación en dispositivos del gobierno.

Mayer dijo que TikTok respetará las leyes estadounidenses y señaló que la compañía ha sido objeto de mayor escrutinio debido a sus orígenes chinos.

"Aceptamos esto y aceptamos el desafío de brindar tranquilidad a través de una mayor transparencia y responsabilidad", afirmó.