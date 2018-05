'No hay colusión', dice Trump al cumplirse un año de la pesquisa sobre Rusia

"Felicitaciones Estados Unidos, estamos en el segundo año de la gran cacería de brujas en la historia estadounidense... y aún no hay colusión y no hay obstrucción" a la justicia, escribió en Twitter.

Trump ha negado repetidamente que su campaña se haya confabulado con Rusia para lograr su elección y ha denunciado la investigación de Mueller como una "caza de brujas".

En otro tuit, el mandatario también recordó denuncias según las cuales el gobierno predecesor de Barack Obama supuestamente había espiado su campaña, después de que el FBI iniciara en 2016 su investigación entorno a presuntos vínculos entre la campaña republicana y Rusia.

"Wow, parece que está saliendo a la luz que el FBI de Obama 'ESPIÓ LA CAMPAÑA DE TRUMP CON UN INFORMANTE INFILTRADO'", agregó el presidente.

Wow, word seems to be coming out that the Obama FBI “SPIED ON THE TRUMP CAMPAIGN WITH AN EMBEDDED INFORMANT.” Andrew McCarthy says, “There’s probably no doubt that they had at least one confidential informant in the campaign.” If so, this is bigger than Watergate!