Europa aumenta restricciones de cara a Navidad y se prepara para vacunar

Por AFP



Los miembros de la Unión Europea comenzarán a vacunar contra el coronavirus "el mismo día" antes de fin de año, anunciaron responsables de Bruselas el miércoles, en un momento en que varios países aumentan sus restricciones ante rebrotes que pueden empeorar debido a la Navidad.

La oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que se use la mascarilla en las celebraciones navideñas y se extremen las precauciones, porque el riesgo de que los números se agraven en enero es "elevado".

Para conjurar estas cifras, Europa cuenta los días para empezar a vacunar.

"Comenzaremos tan pronto como sea posible la vacunación todos juntos, los 27, el mismo día, de la misma manera que hemos atravesado juntos esta pandemia", anunció este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

El Reino Unido y Estados Unidos ya comenzaron a vacunar a su población, una situación que provocó la impaciencia de Alemania.

Por ello, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), órgano regulador para la UE, adelantó al lunes 21, su reunión prevista el 29 de diciembre en la que evaluará la aprobación de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer/BioNTech.

En todo el mundo, la pandemia se ha cobrado ya 1,6 millones de vidas y ha contagiado a 73 millones.

En Europa hay casi medio millón de muertos y más de 22,7 millones de casos de covid-19 y en la última semana, se han contabilizado cerca de 1,7 millones de nuevos casos y 34.500 fallecidos por coronavirus.

"No podemos bajar la guardia"

Alemania, que sufre una segunda ola de la pandemia mucho más grave e incontrolada que la primera, registró en las últimas 24 horas 952 fallecidos por covid-19, una cifra récord, y más de 27.000 nuevas infecciones.

Por ello, desde este miércoles y en principio hasta el 10 de enero, los alemanes deberán respetar un confinamiento parcial, que incluye el cierre de escuelas, de comercios no esenciales y una restricción de los viajes y contactos sociales.

La consigna es "nos quedamos en casa", en palabras de la canciller Angela Merkel y las autoridades regionales.

"La curva (de infecciones) es muy mala", advirtió la canciller.

En otros países europeos la situación no es mucho más alentadora. En el Reino Unido, los pubs, restaurantes y hoteles de Londres tendrán que cerrar por tercera vez este año y Dinamarca y Holanda decretaron importantes medidas de confinamiento para las próximas semanas.

En Francia, donde los bares, restaurantes, cines, museos y otros lugares de ocio están cerrados desde finales de octubre, se aplica desde el martes un toque de queda entre las 20H00 y las 06h00, con la única excepción de la noche del 24 de diciembre.

En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó el miércoles de "preocupante" el aumento de los contagios, que superaron los 10.000 el martes.

"Si hay que endurecer el plan de Navidad, no tengan dudas de que ese gobierno propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer el plan de Navidad, porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia", dijo.

España, uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, registra hasta ahora más de 48.000 fallecidos por coronavirus y 1,7 millones de casos, según las cifras oficiales.

¿Vacunas para todos?

En Estados Unidos, el país más enlutado por la pandemia, con más de 303.000 muertos, se volvió a batir un récord de contagios el martes, con más de 248.000 casos en 24 horas, exactamente el día en que comenzó la campaña de vacunación.

El segundo país con más fallecidos por covid-19 es Brasil, con más de 182.000 muertos, donde el ministro de Salud se fijó como objetivo vacunar al 70% de la población en 16 meses, es decir a 150 millones de personas.

En toda América Latina y el Caribe la situación es alarmante también con casi 473.000 decesos y 14,1 millones de contagios.

Según una investigación realizada por economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los adultos jóvenes de Latinoamérica tienen más riesgos de morir por el covid-19 que sus pares de países desarrollados.

Un ejemplo más de que la pandemia ha dejado al descubierto y agravado las desigualdades en el mundo. Además, un estudio publicado el miércoles concluyó que al menos una quinta parte de la población mundial podría no tener acceso a una vacuna contra el covid-19 hasta 2022 porque los países ricos ya reservaron más de la mitad de las dosis en principio disponibles para 2021.

Entretanto la OMS confirmó que una misión internacional de científicos viajará a China en enero con el objetivo de determinar el origen del virus y la manera en que pudo comenzar a transmitirse en los seres humanos, una información crucial para controlar esta pandemia y prevenir las futuras.