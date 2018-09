Opositores venezolanos piden a España solidaridad con éxodo de compatriotas

El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, el responsable internacional de Voluntad Popular, Lester Toledo, y el exsecretario de la Asamblea Nacional, José Ignacio Guedez, mostraron en una rueda de prensa en Madrid el desamparo que viven miles de venezolanos que llegaron a España en los últimos años.

Según datos de la oficina de estadística de la Unión Europea (Eurostat) citados por Toledo, 10 mil 350 venezolanos solicitaron protección internacional en España en 2017 y 11 mil 805 lo han hecho en lo que va de año, pero las autoridades solo han admitido 26 solicitudes de asilo, 15 en 2017 y 11 en lo que va de año.

" Queremos ayuda internacional y solidaridad real, que se nos trate como refugiados", afirmó Toledo, ya que " el éxodo venezolano es producto de la dictadura del país", que solo acabará cuando se recupere la democracia.

El político de Voluntad Popular, al que el Gobierno español le concedió la nacionalidad española en 2017, denunció la situación actual de venezolanos que llegan al aeropuerto de Madrid y son devueltos a su país, pese a que cumplen los requisitos legales para entrar en España.

" Queremos el mismo trato que nosotros le dimos a los españoles antes. ¿Van a devolver a los españoles que nacieron en Venezuela y vengan para pedir refugio?", se preguntó Ledezma.

Los tres opositores, que viven en España, pidieron a este país un régimen de protección temporal, que las medidas sean de aplicación colectiva para todos los venezolanos y que ofrezca a estos ciudadanos la misma solidaridad que muestra para los que salen en masa hacia Colombia, Brasil o Ecuador.

" La diferencia entre los que vienen a España con los que van a Colombia o Ecuador, es que el de España tuvo dinero para el vuelo", afirmó Toledo.

Piden al Gobierno del socialista Pedro Sánchez que mantenga en la Unión Europea (UE) la misma línea que en otros casos de sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y que respalde el informe del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el que denuncia la situación política y económica que vive Venezuela.

A juicio de Guedez, el Gobierno de Nicolás Maduro, por una parte, humilla a los que se han ido, y por otra niega ese éxodo, que el opositor definió como " una política de Estado" que ha permitido una " depuración del censo electoral", una disminución de la población que debe de ser atendida y además, genera divisas.

En opinión de los tres opositores, no se pude hablar de diálogo con un gobierno de niega ese éxodo y piden a Sánchez que no insista en ello porque es "una gran falsa. No queremos ser tontos útiles", concluyó Ledezma.

Ante esta situación, el exalcalde metropolitano de Caracas pidió que se aplique en Venezuela el principio de intervención humanitaria que reconoce la ONU, ya que hay una represión política sistemática y además, evidencia de que el Gobierno no está en situación de satisfacer las necesidades básicas.

" Si la comunidad internacional no ayuda para rescatar a Venezuela, será centro de operaciones del terrorismo y del narcotráfico", advirtió Ledezma, que calificó el régimen político de su país como " narcodictadura".