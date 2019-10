Un hombre de unos 40 años ha sido detenido como presunto autor y afronta cargos por " agresión grave", informó la Policía del Gran Manchester.

En un comunicado, el cuerpo policial local indica que la Policía contra el terrorismo del noroeste de Inglaterra tomará las riendas de la investigación, si bien se mantiene "la mente abierta" sobre las posibles "motivaciones" del atacante.

