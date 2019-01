Theresa May busca un consenso sobre el Brexit

La primera ministra británica Theresa May seguía negociando este jueves para buscar un consenso sobre el Brexit con los líderes de la oposición, una tarea complicada a poco más de dos meses de la fecha prevista para la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

La dirigente conservadora empezó a recibir a los líderes de los otros partidos el miércoles por la noche, tras el fracaso de la moción de censura presentada por los laboristas en su contra.

Sin embargo el líder laborista, Jeremy Corbyn, se negó a reunirse con May hasta que renuncie a una salida de la UE sin acuerdo.

"Señora primera ministra, renuncie [a la salida sin acuerdo] y negocie seriamente la manera de contemplar el futuro", dijo Corbyn en un discurso ante sus militantes en la ciudad inglesa Hastings (sureste), pidiéndole que abandone sus "líneas rojas".

Tras dos años y medio intentando unificar, sin éxito, su propio partido alrededor de un proyecto de Brexit, May asegura estar trabajando con "espíritu constructivo" y pidió a sus oponentes que hagan lo mismo.

"No será una tarea fácil pero los diputados saben que tienen el deber de actuar por el interés nacional, de llegar a un consenso", dijo frente al número 10 de Downing Street, su residencia oficial, el miércoles por la noche, poco después de haberse reunidos con liberal demócratas, los nacionalistas escoceses del SNP y del partido nacionalista galés Plaid Cymru.

Tras reunirse este jueves con May, la única diputada de los Verdes, Caroline Lucas, dijo que las negociaciones llegan demasiado tarde. "No hay ninguna señal de que la primera ministra quiera encontrar un compromiso", aseguró.

Este jueves May tiene previsto entrevistarse con los euroescépticos de su propio partido y con la pequeña formación unionista norirlandesa DUP, que con sus votos el miércoles evitó el triunfo de la moción de censura, rechazada por 325 votos contra 306.

Gobierno dividido

Theresa May tiene hasta el lunes para proponer un "plan B", que debería votarse en el parlamento el 29 de enero.

Según el diario The Times, la ministra de relaciones con el Parlamento, Andrea Leadsom, y otros euroescépticos siguen queriendo que el llamado 'backstop' –un mecanismo ideado para evitar la reinstauración de una frontera dura en la isla de Irlanda– sea limitado en el tiempo.

También piden que el plan B incluya la promesa de negociar un acuerdo de libre comercio, siguiendo el modelo de Canadá.

Por otra parte, según The Daily Telegraph, el ministro de Finanzas Philip Hammond, proeuropeo, habría asegurado que se abandona la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, en una conversación el martes con líderes empresariales, los más preocupados por esta posibilidad.

En Francia, el primer ministro Édouard Philippe anunció el jueves la puesta en marcha de un "plan" para prepararse a un Brexit sin acuerdo, una posibilidad "cada vez menos improbable".

A pesar de que el gobierno británico aborda las conversaciones con la oposición con un espíritu "muy abierto", sigue estando decidido en su objetivo de llevar a cabo una política comercial independiente tras el Brexit, dijo el presidente del partido conservador, Brandon Lewis.

"Esto significa que no podemos quedarnos en la actual unión aduanera", declaró el jueves a la BBC.

Más de 170 personalidades del mundo económico reclaman un nuevo referéndum sobre el Brexit. "Ahora la prioridad es evitar salir de la UE sin acuerdo. Para hacerlo, el único medio posible es pedir a los ciudadanos si todavía quieren abandonar la UE", escriben en una carta publicada el jueves por The Times.

Sin embargo, según Brandon Lewis, el gobierno no cree que un nuevo referéndum sea la mejor solución. Hasta ahora May lo descarta porque considera que no sería democrático.

También defienden la organización de un segundo referéndum el SNP, el partido Liberal Demócrata, el Plaid Cymru y Los Verdes, que piden al jefe de la oposición laborista Jeremy Corbyn que se una a ellos.

Pero Corbyn hasta ahora se había negado pero, tras perder la moción de censura y verse alejar la posibilidad de nuevas elecciones, podría cambiar de opinión.