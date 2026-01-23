Un acusado de violar a su exesposa junto a cinco hombres comparece ante justicia británica

Durante una audiencia anterior, en diciembre, el acusado solo había comparecido para confirmar su nombre, fecha de nacimiento y dirección.

Un británico, acusado de violar durante 13 años a su exesposa, a quien habría drogado previamente, comparece el viernes ante la justicia junto a otros cinco sospechosos de haber también abusado sexualmente de ella.

Como la francesa Gisèle Pelicot, que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia sexual por haberse negado a un juicio a puerta cerrada durante el proceso contra su marido, la víctima en este caso, Joanne Young, de 48 años, renunció también a su derecho al anonimato.

El que fuera su esposo, Philip Young, de 49 años, en prisión preventiva, debe comparecer ante el tribunal penal de Winchester, en el sur de Inglaterra.

En la audiencia, el juez debería preguntarle si se declara culpable o no culpable.

Este exconcejal del Partido Conservador británico, según medios locales, fue detenido y acusado a finales de diciembre pasado de 56 delitos sexuales, incluidas múltiples violaciones, voyeurismo y posesión de imágenes pornográficas de menores.

Young también afronta la acusación de haber administrado a Joanne Young "una sustancia con la intención de aturdirla o someterla para tener relaciones sexuales".

Los hechos denunciados se extienden durante un período de 13 años, de 2010 a 2023.

Durante una audiencia anterior, en diciembre, el acusado solo había comparecido para confirmar su nombre, fecha de nacimiento y dirección.

Otros cinco hombres, de entre 31 y 61 años, en libertad bajo fianza, también comparecerán ante el mismo tribunal, acusados, entre otros delitos, de violaciones y agresiones sexuales a Joanne Young.

Dos de ellos se declararon no culpables en una audiencia anterior.

La policía no proporcionó más detalles, como dónde se habrían cometido las agresiones, pero reveló que el principal acusado vivió temporalmente en la ciudad de Swindon (a unos cien kilómetros al oeste de Londres), igual que tres de los otros hombres.

En Francia, Gisèle Pelicot fue violada durante una década en su domicilio de Mazan (sur) por decenas de desconocidos que su marido, Dominique Pelicot, que la drogaba, reclutaba por internet.

Pelicot se negó a que el juicio se realizara a puerta cerrada y el caso tuvo una gran repercusión internacional.

Su exmarido fue condenado a 20 años de prisión, y los demás acusados recibieron sentencias de entre tres y quince años.