Fin de la alerta roja en el sur de España, una mujer desaparecida por el temporal

Las consecuencias del paso de Leonardo, la sexta borrasca de este año, continúan sintiéndose en el país, mientras la Guardia Civil busca a una mujer que cayó la víspera a un río que iba crecido por las lluvias en la provincia andaluza de Málaga.

España/La agencia estatal de meteorología española levantó este jueves la alerta roja por el paso de la borrasca Leonardo por la península ibérica, donde dejó la víspera un fallecido en Portugal y una mujer desaparecida en el sur de España, además de obligar a numerosos desalojos preventivos.

La península ibérica está en línea con el cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas, que empiezan incluso antes del verano, y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.

"El jueves seguirá lloviendo en Andalucía. Lo hará con menor intensidad, aunque seguirán sumando litros en zonas ya muy saturadas", indicó este jueves la Agencia estatal de Meteorología Aemet, que descendió los avisos por lluvias y viento, especialmente en el sur de España.

"A última hora de la tarde de ayer, una mujer cayó al río Turvilla, en el término de Sayalonga, y la estamos buscando. Iba con otra mujer, que es la que nos avisó", indicó a la AFP un portavoz de la Guardia Civil.

Las clases se reanudaron en gran parte de Andalucía, pero continuaron suspendidas en los puntos más afectados por el temporal, como en la zona de la sierra de Grazalema, un pueblo montañoso de la provincia de Cádiz, que recogió grandes cantidades de lluvia.

También permanecen cortes de carretera y de servicio ferroviario en varios puntos del sur, así como los desalojos preventivos en algunas zonas que llegaron a afectar la víspera a unas 3.500 personas.

Los servicios andaluces de emergencias pedían este jueves especial precaución también por las fuertes rachas de viento.

Impacto en Portugal

En el vecino Portugal, un hombre de unos 60 años fue arrastrado por la corriente de un río cuando intentaba cruzar una zona inundada cerca de una presa en la localidad de Serpa, en el sureste de Portugal, según informó Protección Civil a primera hora de la noche.

La situación más preocupante el jueves continuaba en Alcácer do Sal, a unos cien kilómetros al sur de Lisboa, donde el río Sado desbordó su cauce inundando calles del centro de la ciudad.

Protección Civil informó que 89 personas habían tenido que ser evacuadas, y alrededor de 1.000 alumnos de la región están sin clases.

El país ya había sido golpeado en las últimas semanas por varias tormentas sucesivas, la más devastadora de ellas Kristin, con cinco muertos y numerosos daños materiales.