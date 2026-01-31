Un apagón deja temporalmente a la ciudad de Kiev en Ucrania sin metro y sin agua

En las últimas semanas, cientos de miles de personas se han quedado regularmente sin calefacción ni electricidad, durante un invierno rudo con temperaturas que rondan los -15 °C.

Kiev, Ucrania/El sistema energético ucraniano, destrozado por los bombardeos rusos, sufrió este sábado un corte que dejó temporalmente a Kiev sin metro y sin agua y privó de electricidad a zonas de Moldavia, un país limítrofe.

En las últimas semanas, cientos de miles de personas se han quedado regularmente sin calefacción ni electricidad, durante un invierno rudo con temperaturas que rondan los -15 °C.

Esto es lo que se sabe hasta ahora del apagón masivo.

Cortes en Ucrania y Moldavia

En un comunicado, el Ministerio de Energía ucraniano explicó que los cortes de emergencia eran necesarios para evitar que los equipos se dañaran.

A media jornada anunció que se había restablecido el suministro eléctrico para las infraestructuras esenciales en Kiev, en la región de la capital y en la de Dnipropetrovsk (centro-este).

La electricidad también ha sido restablecida en Odesa (sur), Járkov (noreste) y Zhitómir (centro), según esta fuente. Anteriormente el operador ucraniano Ukrenergo indicó que había impuesto cortes de electricidad de emergencia en Kiev, la región de la capital, así como en las zonas de Zhitómir, Járkov, Cherkasy (centro) y Chernivtsi (oeste).

El ministro de Energía, Denys Shmigal, precisó que los reactores de las centrales nucleares del país "se descargaron", de modo que la producción se redujo.

Las instalaciones de la antigua central nuclear de Chernóbil, que necesita electricidad, especialmente para el funcionamiento de los sistemas de control, sufrió un breve corte de energía, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). "No se esperan consecuencias directas para la seguridad nuclear, pero la situación general sigue siendo precaria", añadió.

El corte afectó al suministro de agua en "todos los distritos de la ciudad de Kiev", según la empresa municipal de servicios públicos Kyivvodokanal. También hubo zonas de Moldavia, un país situado al oeste de la frontera ucraniana, sin electricidad durante varias horas. Esta "fallo parcial" se resolvió a media tarde, anunciaron las autoridades moldavas.

Un "fallo técnico"

Según Kiev, estos cortes masivos se deben a un "fallo técnico" en las líneas eléctricas que conectan Moldavia, Rumania y Ucrania. El ministro de Energía de Moldavia, Dorin Junghietu, lo confirmó. Moldavia produce su propia energía, pero también la importa, principalmente de Rumania y de Ucrania.

Kiev aún no ha especificado las posibles causas del fallo pero por el momento no lo ha vinculado directamente a los constantes bombardeos rusos en la guerra iniciada hace casi cuatro años después de que Rusia invadiera su territorio.

El Kremlin anunció el viernes que el presidente ruso Vladimir Putin ha aceptado suspender los ataques a Kiev durante una semana, hasta el domingo, a petición de su homólogo estadounidense Donald Trump. Maxime, un habitante de Kiev de 23 años, desconfía de que la tregua aguante. "Lo dudo, realmente lo dudo", dijo a la AFP.

Cierre del metro

Debido a la escasez de electricidad, las autoridades anunciaron el cierre temporal y completo del metro de Kiev, algo nunca visto desde la invasión rusa en 2022.

La red del metro, una arteria de transporte vital, y sus 52 estaciones servirán de refugio hasta que se restablezca la electricidad, declaró el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en un mensaje en Telegram. A primeras horas de la tarde, el ayuntamiento informó que el tráfico se había reanudado con normalidad en sus tres líneas.

Los servicios de emergencia de la capital afirmaron haber evacuado, junto con la policía, a 481 pasajeros que quedaron atrapados en trenes que se detuvieron durante el corte.

En Járkov, el operador del metro también anunció a primeras horas de la mañana una interrupción temporal de la red por "razones técnicas", antes de anunciar la reanudación parcial del funcionamiento de las líneas.

Irina Viktorivna cree que estos apagones no doblegarán al pueblo. "Ellos (los rusos) intentan intimidarnos, pero no cederemos, no tenemos miedo. Es duro para nosotros, pero nos mantendremos fuertes. Gloria a Ucrania", declaró a AFP en el metro de Kiev.