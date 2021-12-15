Canciller Scholz afirma que Alemania se 'defenderá' tras operación policial contra antivacunas

Berlín, Alemania/El nuevo canciller alemán Olaf Scholz dijo este miércoles que su país se "defenderá" contra una "minoría de extremistas" antivacunas, tras una operación policial en respuesta a amenazas de muerte contra responsables políticos que apoyan las medidas contra la pandemia.

La policía de Sajonia, en el este del país, secundada por las fuerzas especiales de intervención, llevó a cabo una operación este miércoles en Dresde luego de que el ministro-presidente regional, Michael Kretschmer, recibiera amenazas de muerte por parte de opositores a la vacunación.

El canciller Scholz, que asumió el cargo la semana pasada, afirmó que Alemania "no permitirá que una pequeña minoría de extremistas intente imponer su voluntad al conjunto de la sociedad".

Scholz hizo estas declaraciones poco después de la operación, que se llevó a cabo en varios lugares de Dresde, y que fue consecutiva a la infiltración de periodistas del canal público ZDF en un grupo del sistema de mensajería cifrada Telegram en el que presuntamente se emitieron amenazas de muerte contra Michael Kretschmer.

Este ministro-presidente de Sajonia, perteneciente al partido conservador CDU, es favorable a la vacunación.

"Las declaraciones de algunos miembros del grupo sugirieron que podrían estar en posesión de armas reales y ballestas", dijo la policía en un comunicado, sin precisar si hubo detenciones

Las autoridades sospechan "de la preparación de actos violentos que amenazan al Estado", aseguró posteriormente la policía en Twitter.

En Alemania existe un fuerte movimiento de oposición a las restricciones sanitarias desde el inicio de la pandemia.

Está particularmente presente en Sajonia, land que pertenecía a la ex-RDA, una de las regiones más afectada por la actual ola de contagios de covid-19 y que tiene una tasa de vacunación inferior a la media nacional.

"Negación de la realidad"

"Lo que existe actualmente en Alemania es la negación de la realidad, las historias de conspiración absurdas, la desinformación deliberada y el extremismo violento", se lamentó ante el Parlamento Scholz, y prometió una respuesta "utilizando todos los medios de nuestro Estado de derecho democrático".

"Seamos claros: una pequeña minoría en nuestro país se ha apartado de nuestra sociedad, de nuestra democracia, de nuestra comunidad y de nuestro Estado, y no solo de la ciencia, la racionalidad y la razón", agregó el socialdemócrata Scholz, que sucedió hace una semana a la conservadora Angela Merkel como canciller.

El 8 de diciembre, la justicia alemana abrió una investigación tras la difusión de un reportaje televisivo que reveló el contenido de los mensajes en Telegram de un centenar de miembros "unidos por su oposición a la vacuna, al Estado y a la política sanitaria actual", indicó la fiscalía.

Los mensajes de audio llamaban a oponerse, "con armas si fuera necesario", a las medidas en vigor, apuntando a los líderes políticos y en particular a Kretschmer.

A principios de diciembre, los opositores a las restricciones anticovid manifestaron frente a la casa del ministro de salud de Sajonia, lo que provocó la indignación de los políticos.

Frente a la potencia de la cuarta ola de la pandemia, el gobierno alemán decidió endurecer las restricciones a las personas no vacunadas que ahora se ven privadas del acceso a la mayoría de los lugares públicos, restaurantes y tiendas no esenciales.

El número de opositores a las medidas sanitarias dispuestos a la violencia en Alemania sería de 15.000 a 20.000, estimó este martes en una entrevista con el diario Bild el titular del Partido Socialdemócrata Sebastian Fiedler, experto en temas de seguridad.