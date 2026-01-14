El caso de tres bebés abandonados en Londres y ocho años de investigación

La investigación comenzó en 2017 y se intensificó tras el hallazgo del tercer bebé, pero la policía de Londres asegura haber agotado todas las pistas.

Londres/Entre 2017 y 2024, tres recién nacidos, que resultaron ser hermanos, fueron abandonados en parques de Londres. Tras años de investigación, el misterio sigue sin resolverse y la policía se acerca a cerrar el caso.

Los bebés fueron encontrados por viandantes en septiembre de 2017, enero de 2019 y enero de 2024, en parques cercanos a East Ham, en el este de Londres, una zona de población diversa donde conviven casas victorianas y viviendas sociales.

La pequeña Elsa, como la llamó el personal del hospital que la acogió, fue hallada el 18 de enero de 2024, menos de una hora después de nacer, por un hombre que paseaba a su perro.

Roman fue encontrada el 31 de enero de 2019, en otro parque a menos de dos kilómetros de distancia. Envuelta en una manta, sus llantos alertaron a los transeúntes poco antes de una nevada.

Harry, el primer bebé, fue descubierto el 17 de septiembre de 2017, a un kilómetro del lugar donde se halló a Roman.

La investigación comenzó en 2017 y se intensificó tras el hallazgo del tercer bebé, pero la policía de Londres asegura haber agotado todas las pistas.

¿Un cuarto bebé?

Las autoridades tocaron las puertas de 400 hogares, revisaron cientos de horas de videovigilancia y ofrecieron una recompensa de 20.000 libras, sin resultados. El principal avance ocurrió en junio de 2025, cuando pruebas de ADN confirmaron que los tres bebés eran hermanos.

El investigador a cargo, Jamie Humm, expresó su temor de que pueda aparecer un cuarto bebé.

El caso ha generado preocupación por el paradero y la seguridad de la madre. “Como madre, me pregunto cómo alguien puede abandonar a su hijo”, dijo a la AFP Charlotte Mallett, vecina de East Ham, quien considera que el abandono podría responder a una situación forzada y sin alternativas.

El psicólogo Kevin Browne, experto en abandono infantil, sugirió que la madre podría ser migrante y que, ante un clima de hostilidad y expulsiones, habría evitado todo contacto con las autoridades. El hecho de dar a luz en secreto podría indicar que estaba “aterrada”.

“Una niña maravillosa”

La psicóloga Lorraine Sherr, del University College de Londres, describió el caso como “extraño y complejo” y advirtió que, al analizar las circunstancias, la madre también podría estar en peligro.

El abandono de bebés es hoy extremadamente raro en el Reino Unido. Los últimos registros oficiales contabilizan ocho recién nacidos abandonados entre 2008 y 2018 en Inglaterra y Gales.

A diferencia de otros países, el Reino Unido no permite el parto anónimo ni cuenta con “cajas para bebés” que faciliten un abandono seguro.

Harry y Roman, de ocho y seis años, ya fueron adoptados. Elsa, que está por cumplir dos años, vive con una familia de acogida que inició el proceso de adopción.

Es “una niña maravillosa, llena de risas y entusiasmo”, afirmó la jueza Carol Atkinson, quien sigue el caso. Las autoridades esperan que los tres hermanos mantengan vínculos, aunque probablemente nunca conozcan a sus padres, una ausencia que, según Browne, marcará sus vidas.