España amplía a todo el país el confinamiento de las aves de corral por la gripe aviar

La orden del Ministerio de Agricultura prohíbe la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral

España/España amplió este jueves a todo el país el confinamiento de las aves de corral que ya había impuesto en varias regiones ante "el aumento del riesgo de expansión" de los casos de gripe aviar en Europa, anunció el Ministerio de Agricultura.

La orden "extiende a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor, la prohibición de que los animales permanezcan al aire libre que ya regía" desde el lunes pasado en las zonas consideradas de riesgo, indicó el ministerio en un comunicado.

La medida responde a "la elevación del riesgo de la entrada de la enfermedad en España en la última semana", ante el "número de focos notificados en Europa", explicó la nota.

Según las cifras de ADIS, el sistema informático europeo sobre enfermedades animales, recogidas por el ministerio español, desde julio se registraron 139 brotes en explotaciones avícolas de Europa, 14 de ellos en España.

Asimismo, la orden del Ministerio de Agricultura prohíbe la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral y la presencia de aves de corral en certámenes ganaderos, exhibiciones y celebraciones culturales.

Por el momento, no se ha anunciado ninguna fecha para el fin de este confinamiento.

Reino Unido y Francia, también afectados, impusieron igualmente el confinamiento de las aves de corral.