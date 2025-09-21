España rescata a 11 tripulantes de pesquero francés que se hundía frente a costas gallegas

Las aguas atlánticas frente a las costas de Galicia, una de las regiones más importantes para la pesca en España, son conocidas por su mar bravo y por la aparición repentina de tormentas.

España/Autoridades marítimas españolas rescataron el domingo a 11 miembros de la tripulación de un barco pesquero francés que se estaba hundiendo frente a las costas de Galicia, en el noroeste del país.

La embarcación, el "Ray Primero", envió un mensaje de socorro el domingo de madrugada reportando que la nave hacía aguas y sus 11 tripulantes la estaban abandonando en una balsa salvavidas a 10 kilómetros de las costas gallegas, reportó el Salvamento Marítimo español en la red social X.

Te podría interesar: Sinaproc reporta hallazgo de dos cuerpos en operativos de búsqueda en Veraguas y Los Santos

Las autoridades enviaron varias embarcaciones y un helicóptero a la zona, que rescató a los tripulantes y los trasladó al aeropuerto de Alvedro, en La Coruña, para revisiones médicas.

El "Ray Primero", con base en el puerto de Lorient, en el noroeste de Francia, quedó sin tripulantes y a la deriva, vigilado por embarcaciones del Salvamento Marítimo que intentaban estabilizarlo para remolcarlo a puerto seguro.

Las aguas atlánticas frente a las costas de Galicia, una de las regiones más importantes para la pesca en España, son conocidas por su mar bravo y por la aparición repentina de tormentas. Esto convierte la navegación en la zona en una actividad especialmente peligrosa.