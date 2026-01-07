Francia suspende importaciones agrícolas sudamericanas tratadas con sustancias prohibidas en la UE

El decreto también exige a las empresas del sector alimentario que apliquen controles para garantizar que los productos importados no contengan las sustancias prohibidas en cuestión.

Francia/Francia suspenderá desde el jueves y por un período máximo de un año la importación de algunos productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea, varios de ellos procedentes de Sudamérica, según un decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial.

Los químicos prohibidos en cuestión son cinco fungicidas y herbicidas utilizados para el procesamiento de frutas y verduras, en particular aguacates, mangos o guayabas sudamericanos. El decreto prevé un plazo de liquidación de las existencias de un máximo de un mes a partir de su entrada en vigor.

La suspensión afecta, "teniendo en cuenta el perfil de los productos, sobre todo a Sudamérica", aunque "no es un decreto dirigido contra Sudamérica, sino contra cualquier país del mundo que trate las frutas y verduras en cuestión con alguna de estas cinco sustancias", indicó el Ministerio de Agricultura a principios de semana sin mencionar ninguna nación en particular.

La medida aún debe obtener el visto bueno de Bruselas, adonde la titular francesa de Agricultura, Annie Genevard, se desplazará el miércoles para asistir a una reunión especial con sus homólogos europeos sobre el acuerdo comercial que negocia con el bloque suramericano Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

"La Comisión Europea dispondrá de diez días para analizarla, por lo que entrará en vigor independientemente de esos diez días. Al término de ese plazo, la Comisión Europea podrá no oponerse a ella y, por lo tanto, dejarla en vigor, o bien generalizarla al resto de la Unión Europea (...) o también oponerse a ella", detalló el ministerio.

El decreto también exige a las empresas del sector alimentario que apliquen controles para garantizar que los productos importados no contengan las sustancias prohibidas en cuestión.

Esto implica, en particular, la "recopilación" o el "análisis" de información "sobre la procedencia de los alimentos adquiridos", o incluso "análisis" que permitan demostrar "la ausencia de residuos cuantificables" de los químicos vedados.