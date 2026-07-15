Francia vota para legalizar el derecho a la eutanasia

Ese sufrimiento deberá ser resistente a los tratamientos o considerado insoportable por el propio paciente, incluso si este decide rechazar o interrumpir la atención médica.

francia/Francia se dispone a aprobar este miércoles la ley que autoriza la muerte asistida o eutanasia bajo estrictas condiciones, una de las reformas sociales más importantes impulsadas por el presidente Emmanuel Macron.

La Asamblea Nacional, cámara baja del Parlamento francés, tiene previsto votar el proyecto al final de la jornada. De ser aprobado, Francia se sumará al reducido grupo de países que permiten la muerte asistida, entre ellos Bélgica, Países Bajos, Suiza, Canadá y Uruguay.

¿Quiénes podrán acceder a la muerte asistida?

La iniciativa establece que el derecho estará reservado a personas adultas con una enfermedad incurable, que puedan expresar su decisión de manera libre e informada y que sufran un dolor físico persistente.

Ese sufrimiento deberá ser resistente a los tratamientos o considerado insoportable por el propio paciente, incluso si este decide rechazar o interrumpir la atención médica.

Antes de autorizar el procedimiento:

Un médico verificará que el paciente cumple todos los requisitos.

que el paciente cumple todos los requisitos. Un comité evaluará el cumplimiento de los criterios establecidos por la ley.

el cumplimiento de los criterios establecidos por la ley. La decisión final corresponderá al médico.

El paciente podrá retirar su consentimiento en cualquier momento.

Como regla general, la persona deberá administrarse la sustancia letal por sí misma. Solo en los casos en que exista una limitación física que lo impida, otra persona podrá hacerlo.

Una reforma que divide a Francia

La exministra de Salud y diputada de centroderecha Agnes Firmin Le Bodo aseguró que la norma "se aprobará porque es equilibrada".

Sin embargo, la iniciativa continúa generando una fuerte oposición.

El primer ministro Sébastien Lecornu solicitó que, una vez aprobada, el Consejo Constitucional examine la ley. Este organismo, máxima autoridad constitucional del país, puede validarla, imponer reservas o incluso declararla inconstitucional.

"Un maratón de obstáculos"

El ponente del proyecto, Olivier Falorni, calificó el proceso legislativo como "un maratón de obstáculos".

Según explicó, la votación representa "la culminación de una lucha" tras 14 años de debates parlamentarios sobre la muerte asistida.

Aunque la iniciativa fue aprobada por la Asamblea Nacional, anteriormente había sido rechazada por el Senado. Ante esa situación, el Gobierno decidió otorgar la última palabra a la cámara baja, tal como permite la Constitución francesa.

Resistencia política y social

La propuesta enfrenta el rechazo de sectores conservadores, entre ellos dirigentes del partido Los Republicanos (LR), mayoría en el Senado.

También se opone el diputado Christophe Bentz, de la Agrupación Nacional (RN), quien considera que el proyecto es "muy peligroso" y advierte sobre posibles abusos.

Además, grupos religiosos contrarios al aborto y la eutanasia, así como algunos organismos científicos y colectivos de personas con discapacidad, han expresado su rechazo por considerar que la ley podría ejercer presión sobre personas vulnerables para solicitar la muerte asistida.

El presidente Emmanuel Macron había prometido impulsar esta legislación tras su reelección en 2022, y la iniciativa es considerada una de las reformas sociales más trascendentales en Francia desde la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2012.