Incendios en el sur de Europa obligan a evacuar a millas de personas

Las llamas han consumido más de 20 mil hectáreas en varios países, mientras las temperaturas alcanzan hasta los 43 °C en España.

Los incendios forestales y la intensa ola de calor que afectan al sur de Europa continúan provocando evacuaciones masivas, daños materiales y alteraciones en importantes eventos deportivos como el Tour de Francia.

Las autoridades informaron que cientos de bomberos combaten incendios que ya han arrasado más de 20 mil hectáreas en Portugal, España, Francia, Grecia, Croacia y Albania, favorecidos por las altas temperaturas, los fuertes vientos y la prolongada sequía.

En España, los termómetros alcanzaron hasta 43 °C, mientras que en varias zonas de Francia se esperan temperaturas cercanas a los 40 °C.

Incendio obliga a modificar el Tour de Francia

Uno de los incendios más preocupantes se registra en el departamento francés de Pirineos Orientales, donde las llamas obligaron a evacuar unas 10 mil personas tras consumir 4,600 hectáreas desde el pasado sábado.

La emergencia también impactó el desarrollo del Tour de Francia, cuya tercera etapa se disputó con modificaciones.

Las autoridades francesas permitieron la realización de la competencia, pero prohibieron la presencia de público en el tramo francés debido a la movilización de los equipos de emergencia.

Más de 700 bomberos permanecen desplegados en la zona para contener el avance del fuego.

El incendio ha dejado cinco personas heridas, entre ellas dos bomberos, además de afectar alrededor de 50 edificios.

La Unión Europea envía apoyo

Ante la magnitud de la emergencia, la Comisión Europea anunció el envío de cuatro aviones bombarderos de agua procedentes de Chipre y Suecia para reforzar las labores de extinción.

Las autoridades mantienen la alerta debido a que las condiciones meteorológicas continúan favoreciendo la propagación de los incendios.

España mantiene alerta por calor extremo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó que la ola de calor persistirá al menos hasta el miércoles, especialmente en el sur y el norte del país.

El organismo advirtió que el riesgo de incendios sigue siendo muy alto debido a las temperaturas extremas, que continuarán durante gran parte de la semana.

En Cataluña, los bomberos siguen vigilando un incendio cercano a Gerona, cuyo humo llegó incluso a afectar zonas de la Costa Brava y alcanzó la isla de Mallorca.

Portugal y Grecia también enfrentan emergencias

En Portugal, las llamas han destruido al menos 13 mil hectáreas de vegetación en la zona de Vouzela, mientras cuatro regiones permanecen bajo alerta roja por calor extremo.

Aunque el incendio sigue activo, las autoridades indicaron que actualmente no existe riesgo de una mayor propagación.

En Grecia, otro incendio forestal destruyó dos fábricas en Tesalónica, obligando a evacuar las zonas cercanas y recomendando a la población permanecer en sus viviendas con las ventanas cerradas debido al humo.

También se reportan incendios de gran magnitud en la isla croata de Hvar y en Tale, Albania.

Cambio climático agrava el riesgo

Los científicos sostienen que el cambio climático, impulsado por las emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles, está incrementando la frecuencia e intensidad de las olas de calor y de los incendios forestales.

De acuerdo con el grupo científico World Weather Attribution, las temperaturas récord registradas en Europa durante junio habrían sido prácticamente imposibles sin el impacto del cambio climático.

Además, las cifras reflejan la creciente gravedad del problema: en 2025 los incendios forestales consumieron más de 1,03 millones de hectáreas en Europa, la mayor superficie registrada hasta la fecha.