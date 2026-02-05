En total, cerca de 3,5 millones de páginas, documentos, fotos y videos, de este voluminoso expediente han sido publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde diciembre.

Rusia/El Kremlin se burló el jueves de las especulaciones según las cuales el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein podría haber estado vinculado a los servicios secretos rusos, tras la publicación en Estados Unidos de una gran cantidad de documentos comprometedores procedentes de su expediente.

"Me habría gustado hacer muchas bromas sobre este tema", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a propósito de esas sospechas, manifestadas por el primer ministro polaco, Donald Tusk.

"Pero no perdamos el tiempo de nuestra comparecencia con eso", añadió Peskov, quien calificó dichas sospechas de "poco serias".

Donald Tusk anunció esta semana que Polonia investigará posibles vínculos entre Jeffrey Epstein y los servicios secretos rusos.

Los archivos publicados recientemente muestran cómo Epstein manifestó en numerosas ocasiones su deseo de reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque no hay prueba ninguna de que alguna vez lo hicieran.

Peskov indicó a un medio estatal ruso esta semana que el Kremlin nunca recibió ningún pedido por parte del financiero para verse con el presidente Putin.

Figura de la jet set neoyorquina en las décadas de 1990 y 2000, Jeffrey Epstein fue acusado de haber explotado sexualmente a numerosos jóvenes, incluidos menores de edad. Murió en prisión antes de su juicio en 2019.

En total, cerca de 3,5 millones de páginas, documentos, fotos y videos, de este voluminoso expediente han sido publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde diciembre.

El caso Epstein implica a personalidades como el expríncipe Andrés de Inglaterra, el intelectual estadounidense Noam Chomsky y el expresidente demócrata de Estados Unidos Bill Clinton.