Las lluvias bajan de intensidad en la península ibérica, que sigue preocupada por las crecidas de ríos y embalses

La extensa región de Andalucía es una de las más afectadas por esta borrasca que ha dejado numerosas carreteras cortadas y perturbaciones ferroviarias.

españa/Tras varios días de precipitaciones excepcionales, las lluvias se esperan menos intensas este viernes en la península ibérica, donde la borrasca Leonardo obligó a evacuar a miles de personas en España y Portugal y sembró una fuerte preocupación por la crecida de ríos y embalses.

En la región de Andalucía, en el sur de España, unas 7.000 personas seguían desplazadas de sus casas de forma preventiva, incluyendo los 1.500 vecinos de la localidad serrana de Grazalema, según el último balance del gobierno regional.

"Aunque deje de llover, el peligro no desaparece", recordó el consejero de Emergencias del gobierno andaluz, Antonio Sanz, la noche del jueves en X.

"Nos preocupan los cauces, las zonas inundadas y las 85 carreteras cortadas", resaltó, y avisó de que las lluvias intensas podrían volver a la zona el sábado.

La extensa región de Andalucía es una de las más afectadas por esta borrasca que ha dejado numerosas carreteras cortadas y perturbaciones ferroviarias.

En la zona de la sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz, "prácticamente en 16 horas (...) ha llovido lo mismo que llueve en la Comunidad de Madrid en un año", subrayó el jueves el presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que habló de unas precipitaciones "nunca antes vistas".

La crecida del río Guadalquivir a su paso por Córdoba también llevó a los desalojos preventivos de varias urbanizaciones.

En otro extremo de España, la costa de Galicia se encuentra este viernes en aviso naranja por vientos fuertes, según la Agencia Estatal de Meteorología.

De momento, la borrasca ha dejado un fallecido en Portugal y una mujer sigue desaparecida en el sur de España, luego de que se lanzara a un río a tratar de salvar a su perro.

"Se trata de una crisis devastadora", reconoció el jueves el primer ministro portugués, Luis Montenegro, que sin embargo demostró "superables" las perturbaciones para que la población acuda a votar el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En la localidad de Alcácer do Sal, uno de los municipios más afectados, los comicios serán, sin embargo, aplazados por las inundaciones.

En el centro del país, en la zona de Santarém, Protección Civil elevó el riesgo de inundaciones por la crecida del Tajo "al nivel rojo, su nivel máximo".

Unas 250 personas fueron evacuadas en la zona, que se suman a las 350 que ya habían sido desplazadas en otros puntos del país, según Protección Civil.

Portugal, que la semana pasada fue azotado por la tormenta Kristin, que dejó cinco muertos, vivió su segundo mes de enero más lluvioso desde el año 2000, según la agencia meteorológica nacional.

La península ibérica está en línea con el cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas, que empiezan incluso antes del verano, y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.