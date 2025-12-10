Machado viajará a Oslo pero no llegará a la ceremonia del Nobel

El portavoz del instituto, Erik Aasheim, dijo a AFP que "no sabemos cuándo" llegará a Oslo la opositora venezolana, en la clandestinidad desde agosto de 2024.

oslo/La líder de la oposición venezolana María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegará a tiempo para recibir este miércoles el Nobel de la Paz, que recogerá su hija, anunció el instituto noruego que otorga el galardón.

Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio si Machado podría viajar a Oslo. La dirigente opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace once meses, en ocasión de una protesta en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro.

Este miércoles, el Instituto Nobel indicó que Machado está "a salvo" y que viajaría a la capital noruega, pero que "no podrá llegar a la ceremonia" de entrega del premio.

"Se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana", precisó a la AFP el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

Su hija, Ana Corina Sosa Machado, la representará en la ceremonia y pronunciará el discurso en su nombre, agregó.

El fin de semana, el Instituto Nobel anunció que Machado recibiría en persona el galardón, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares. También organizó el martes una rueda de prensa y entrevistas con distintos medios internacionales, que terminaron siendo canceladas.

Familiares y aliados de Machado en Oslo dijeron a AFP en que confiaban verla en la ciudad noruega, adonde se han desplazado decenas de venezolanos exiliados y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay.

Su exjefa de campaña, Magalli Meda, dejó entender el martes que la opositora ya había salido de Venezuela. "Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio", dijo Meda en un comunicado publicado en X.