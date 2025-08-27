Casi 100,000 personas se bañaron en el río Sena en Paris este verano

El baño en el Sena estaba prohibido desde 1923 y para este verano se abrió al público el 5 de julio, inicialmente hasta el 31 de agosto.

París, Francia/Cerca de 100,000 personas disfrutaron de bañarse en el río Sena en París durante el verano, anunció este miércoles la alcaldesa Anne Hidalgo, quien prolongará en septiembre la apertura de dos de los tres sitios de baño, como legado de los Juegos Olímpicos 2024.

"Cerca de 100,000 bañistas ya tuvieron la alegría de bañarse este verano en el Sena. Ante este éxito excepcional, decidí prolongar la apertura del sitio de Grenelle hasta el 7 de septiembre y la del de Bercy hasta el 14 de septiembre", anunció la alcaldesa en la red Bluesky.

El tercer sitio, en el brazo Marie, será cerrado.

"Hace dos meses todo el mundo decía que no vendría nadie, que no funcionaría (...). Vamos a alcanzar a finales de semana las 100,000 personas que acudieron a los tres sitios", dijo Pierre Rabadan, adjunto de la alcaldesa encargado de Deportes, de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y del Sena.

La alcaldesa socialista había prometido descontaminar el río para que los parisinos pudieran bañarse, y tres espacios fueron abiertos luego de las competiciones olímpicas que se celebraron en el verano de 2024.