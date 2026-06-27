Millones de Europeos enfrentaron este sábado una jornada de temperaturas récord

La sofocante ola se desplaza ahora hacia el noreste del continente, pero la alerta máxima también sigue vigente en Suiza, Alemania, Austria y Hungría.

París, Francia/Una gran parte de Europa, desde Francia hasta los Balcanes, enfrentó este sábado otra jornada sofocante, con récords absolutos de temperatura batidos desde Alemania hasta Dinamarca, en una ola de calor que puso a prueba los sistemas de salud. La sofocante ola se desplaza ahora hacia el noreste del continente, pero la alerta máxima también sigue vigente en Suiza, Alemania, Austria y Hungría.

Al menos 193 millones de habitantes de Europa, de los cuales 75 millones en Alemania, enfrentaron temperaturas superiores a 35 ºC, según un análisis de datos de AFP. Las temperaturas máximas deberían superar los 30 ºC para más de 404 millones de habitantes en Europa (sin contar Turquía), algo menos que la víspera.

El análisis, basado en los pronósticos del servicio meteorológico alemán y en las proyecciones de población para 2025 del Joint Research Center, coincide con las cifras de la oenegé austríaca Klimadashboard.

Las cifras para este sábado crecieron respecto a las previsiones del instituto alemán calculadas para la víspera a las 03H00 GMT del viernes. Entonces se esperaban temperaturas superiores a 35 °C para 150 millones de habitantes. La ola de calor que durante la semana atenazó Francia, el sur de Inglaterra, España e Italia se está desplazando hacia el noreste del continente.

Este sábado, Dinamarca y República Checa registraron las temperaturas más elevadas de su historia, y Alemania y Suiza superaron récords que habían sido verificados el viernes. El servicio meteorológico alemán (DWD) emitió este sábado una alerta por calor extremo en la mayor parte del país.

Calor récord

Efectivamente, la estación meteorológica de Drewitz, en el Este de Alemania, registró una temperatura de 41,5 °C hacia las 16H30 (hora local), informó un portavoz del DWD a la AFP.

Así, superó el récord anterior, de 41,3 °C, registrado el viernes en Saarbrücken, en el suroeste del país.

"Lo que es especialmente pesado para la gente es que de noche no refresca. Muchas regiones del país tendrán de nuevo noches tropicales", añadió el DWD.

Algo similar ocurrió en República Checa, donde este sábado se registró un récord absoluto de temperatura de 40,6 °C, en Doksany, al norte de Praga, informaron los servicios meteorológicos.

El registro más alto anterior, de 40,4 °C, databa de 2012 y se había registrado en Dobrichovice, al suroeste de Praga, recordó la agencia meteorológica CHMI.

En Dinamarca, el Instituto Meteorológico de Danés (DMI) informó este sábado que había registrado la temperatura más elevada desde que comenzaron las mediciones, en el siglo XIX.

"Con 36,6°C al norte de Odense, tenemos el día más caluroso jamás registrado desde que empezaron las mediciones, en 1874", señaló el DMI en una publicación en X, añadiendo que "el día aún no terminó".

En Suiza, la ciudad de Basilea registró 39 ºC, la temperatura más elevada registrada en un mes de junio en el país. Se trató del tercer día consecutivo de registros récord de calor en Suiza para el mes de junio.

Así, en toda Europa, cualquier medio se tornó bueno para ganar unos grados: refugiarse en una iglesia, dormir en el sótano o a la orilla de un río, o refrescarse bajo una fuente. Una popular cadena francesa de productos congelados se convirtió en un refugio seguro para huir del calor, aunque sea por unos minutos.