Muere una niña en Italia en accidente de avión militar

Roma, Italia/Una niña de 5 años murió el sábado cuando un avión militar de una patrulla acrobática se estrelló contra el coche en el que viajaba cerca de Turín, en el norte de Italia, durante un ejercicio de entrenamiento, indicaron medios locales.

El accidente ocurrió cuando un avión de entrenamiento, un MB-339, se precipitó al suelo durante la fase de despegue.

El piloto pudo eyectarse con su paracaídas pero, según el diario La Repubblica, una parte del avión se desprendió y golpeó el automóvil en el que se encontraba la niña.

La víctima había venido con sus padres para ver un entrenamiento de los aviones de la patrulla acrobática de la fuerza aérea italiana.

Según medios locales su hermano de nueve años está gravemente herido mientras que sus padres, así como el piloto, estarían heridos leves.