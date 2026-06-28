Unas mil muertes más de lo normal en Francia desde el miércoles en plena ola de calor, según autoridades

Este domingo, las temperaturas bajaron en Francia, tras 11 días de una ola de calor histórica, considerada ya más intensa que la de 2003, pero el efecto retardado del calor en el organismo mantiene a los hospitales bajo una fuerte presión y hace temer una elevada sobremortalidad.

París, Francia/Francia ha registrado desde el miércoles unas 1.000 muertes más de lo normal, durante una ola de calor excepcional por su intensidad, anunció el domingo la agencia nacional de salud pública, que advirtió que el balance final puede ser mayor.

"Desde el 24 de junio, se han observado aproximadamente 1.000 muertes adicionales -cifras no consolidadas- en comparación con los fallecimientos registrados en los meses anteriores", un fenómeno que afecta principalmente a los mayores de 65 años, anunció Salud Pública Francia, mencionando además un aumento del 40% de las muertes ocurridas en el domicilio.

Este domingo, las temperaturas bajaron en Francia, tras 11 días de una ola de calor histórica, considerada ya más intensa que la de 2003, pero el efecto retardado del calor en el organismo mantiene a los hospitales bajo una fuerte presión y hace temer una elevada sobremortalidad.

De momento, no se ha facilitado ningún balance exacto, pero la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, ya advirtió el sábado de que se observa un número de fallecimientos "superior a lo normal".

En este contexto, el balance de Salud Pública Francia ofrece una idea de esta mortalidad, aunque sigue siendo muy parcial. La agencia de salud pública sitúa sus observaciones a partir del miércoles, fecha en la que la ola de calor se intensificó con temperaturas que superaron los 40 °C en todo el país.

"Más de 1.200 fallecimientos -por todas las causas- se registraron el 24 de junio y más de 1.400 fallecimientos diarios los días 25 y 26 de junio", indicó la agencia. "A modo de comparación, se contabilizaban entre 900 y 1.000 fallecimientos diarios en abril y mayo", agregó.

En total, desde el miércoles, esto apunta ya a un millar de fallecimientos más que la media, aunque, por el momento, no pueden atribuirse oficialmente al calor. Pero el balance probablemente será más elevado, puesto que algunos efectos tardan a veces días en hacerse notar.

El aumento de fallecimientos afecta a "todas las franjas de edad", señaló Salud Pública Francia, aunque precisó que "el 85% de los fallecimientos observados corresponde a personas de 65 años o más".

Según la fuente, hubo "un aumento particularmente marcado de los fallecimientos en el domicilio -del orden del 40%-, especialmente en Île de France", la región donde se encuentra la capital, París.