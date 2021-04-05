Navalni dice tener fiebre y sigue en huelga de hambre

Rusia/El opositor ruso Alexéi Navalni, que inició la semana pasada una huelga de hambre para quejarse por el maltrato en la cárcel, afirmó el lunes que tiene fiebre y una fuerte tos, pero que continúa su acción.

Principal opositor del Kremlin, el militante anticorrupción de 44 años anunció el 31 de marzo que dejaba de alimentarse para protestar contra sus condiciones de detención, acusando a la administración penitenciaria de negarle acceso a un médico y de "torturarlo" impidiéndole dormir.

Detenido en la colonia penitenciaria de Pokrov, a 100 km al este de Moscú, se queja de fuertes dolores en la espalda y pérdida de sensibilidad en las piernas.

"Cito datos oficiales de la toma de temperatura de hoy: 'Una fuerte tos, 38,1°C de temperatura'", escribe Navalny en su cuenta Instagram. Pero "sigo la huelga de hambre, por supuesto", agregó.

En la noche, el diario pro-Kremlin Izvestia anunció que el opositor fue trasladado a una unidad médica pues mostraba "signos de una enfermedad respiratoria, especialmente una fuerte fiebre".

En su publicación Instagram, Navalni indica también que un detenido del barracón donde se encuentra fue hospitalizado el lunes por tuberculosis, tercer caso de este tipo en unas semanas entre 15 presos.

La Alianza de Médicos, un sindicato cercano a Navalni, anunció por su lado que organizará una manifestación el martes ante la colonia penitenciaria para reclamar que el opositor tenga acceso a un doctor.

El opositor, que sobrevivió el año pasado a un envenenamiento, fue condenado en febrero a dos años y medio de cárcel por fraude en un caso de 2014, que denuncia como políticamente motivado.