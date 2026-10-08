La OTAN alista en Italia sus maniobras nucleares Steadfast Noon a partir del 13 de octubre

Recientemente, Rusia acusó a la OTAN de llevar a cabo acciones "provocadoras" contra el enclave ruso de Kaliningrado y afirmó estar preparada para recurrir a "todo su arsenal".

Bruselas, Bélgica/La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) realizará del 13 al 23 de octubre sus ejercicios anuales de disuasión nuclear en Italia, en un contexto de crecientes tensiones con Rusia.

Recientemente, Rusia acusó a la OTAN de llevar a cabo acciones "provocadoras" contra el enclave ruso de Kaliningrado y afirmó estar preparada para recurrir a "todo su arsenal".

La Alianza Atlántica denunció entonces la "retórica nuclear irresponsable" de Moscú.

Según la OTAN, los ejercicios, llamados "Steadfast Noon", se realizarán del 13 al 23 de octubre y participarán 17 países.

"El ejercicio es una actividad de entrenamiento rutinaria, planificada desde hace tiempo, que forma parte de los esfuerzos de la OTAN para mantener la preparación y poner a prueba los procedimientos que contribuyen a la disuasión y la defensa de la Alianza", señaló la organización en un comunicado.

Asimismo, precisó que no se utilizará ninguna arma nuclear durante las maniobras, y que los ejercicios no están dirigidos contra ningún país.