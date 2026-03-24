El Papa pide un alto el fuego en Oriente Medio

León XIV, el primer papa estadounidense, ha condenado repetidamente la guerra y ha pedido diálogo.

El papa León XIV pidió el martes un alto el fuego en la guerra de Oriente Medio e instó a las partes enfrentadas a entablar negociaciones.

"Quiero renovar mi llamamiento a un alto el fuego, a trabajar por la paz, pero no con las armas, sino con el diálogo", declaró el Papa a periodistas al salir de su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, rumbo al Vaticano.

"El odio va en aumento, la violencia es cada vez peor, hay más de un millón de desplazados, tantos muertos", señaló.

"Queremos rezar por la paz, pero invito a todas las autoridades a trabajar de verdad por el diálogo", apuntó.

León XIV, el primer papa estadounidense, ha condenado repetidamente la guerra y ha pedido diálogo.

Pero el pontífice de 70 años ha sido cauto en sus declaraciones desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que desencadenaron la guerra. Ha evitado mencionar a ninguna de las partes en sus condenas y llamamientos a la paz.