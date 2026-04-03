París suspende a 31 monitores escolares en tres meses por presuntos abusos sexuales

En París, los monitores escolares contratados y formados por la ciudad ayudan a cuidar a los niños después de clases, antes de que sus padres puedan ir a recogerlos al colegio.

París suspendió desde inicios de año a 78 monitores escolares, entre ellos 31 por presuntos abusos sexuales durante las actividades extraescolares en los colegios, anunció este viernes el nuevo alcalde, Emmanuel Grégoire, bajo presión para atajar estos casos.

Grégoire fue elegido alcalde el mes pasado tras una campaña en la que sus rivales responsabilizaron a su predecesora, la socialista Anne Hidalgo, de los presuntos abusos. El nuevo regidor prometió un plan para prevenirlos y confesó que él mismo fue víctima cuando era niño.

"Hay que revisarlo todo desde el principio con un objetivo: tolerancia cero", declaró el regidor socialista, de 48 años, quien prometió, al presentar el plan de acción a la prensa, "transparencia total" para las familias, cuya "ira es legítima".

París prevé destinar 20 millones de euros (23 millones de dólares) para el plan, que incluye la puesta en marcha de una comisión independiente sobre los procedimientos, "con total libertad", explicó el edil. Las primeras medidas se aplicarán "inmediatamente", agregó.

En declaraciones al diario Le Monde, Grégoire prometió además una mejor selección y formación de los monitores, canales más claros para denunciar los abusos, y transparencia con los padres.

En París, los monitores escolares contratados y formados por la ciudad ayudan a cuidar a los niños después de clases, antes de que sus padres puedan ir a recogerlos al colegio.

En 2025, las autoridades locales suspendieron a 30 de estos monitores, entre ellos 16 sospechosos de cometer agresiones sexuales, según cifras del ayuntamiento.

"Si hubo un error colectivo, fue tratar estos casos como incidentes aislados cuando en realidad reflejan un riesgo sistémico, y quizá incluso un código de silencio sistémico", reconoció el regidor a Le Monde.