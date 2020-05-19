El partido de Macron pierde la mayoría absoluta parlamentaria

El partido gubernamental en Francia, La República en Marcha (LREM), perdió este martes su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, la cámara baja del parlamento, tras la creación de un nuevo grupo parlamentario por parte de algunos disidentes del oficialismo.

Este grupo bautizado como Ecología, Democracia, Solidaridad se define como "independiente" y está compuesto de 17 diputados, en su mayoría ex miembros de LREM, el partido fundado por el presidente francés Emmanuel Macron.

Su formación hizo que el grupo del presidente Emmanuel Macron cayera a 288 diputados, a uno de la mayoría absoluta de 289 escaños de la que gozaba el partido gubernamental hasta ahora.

Esta pérdida tiene un gran simbolismo, pero en la práctica el partido gubernamental sigue contando con el apoyo de medio centenar de diputados de otros grupos centristas.

Podría además recuperar rápidamente la mayoría absoluta con la llegada de la suplente de una diputada que dimitió hace poco.

El partido de Macron tenía 314 miembros tras las elecciones de 2017, pero fue perdiendo diputados, sobre todo del ala centro-izquierda, a medida que se erosionaba su popularidad por sus polémicas reformas económicas y sociales.

El nuevo grupo parlamentario quiere, según su declaración política, contribuir en llevar a cabo una "transformación social y ecológica fuerte" y estiman que "después del covid-19, nada debe ser como antes".