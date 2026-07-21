Francia investiga presuntas torturas contra participantes de una flotilla que se dirigía a Gaza

La investigación preliminar se inició el 1 de julio de 2026 "tras las denuncias de dos personas que participaron en una flotilla hacia Gaza en octubre de 2025", destacó la PNAT, una fiscalía que incluye una sección especializada en crímenes de lesa humanidad.

París, Francia/La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) de Francia abrió una investigación preliminar el 1 de julio por torturas, "tras las denuncias de dos personas que participaron en una flotilla hacia Gaza en octubre de 2025", informó este martes el órgano a la AFP.

Las investigaciones han sido encomendadas a la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes de Lesa Humanidad (OCLCH), precisó esta fiscalía especializada, y el caso se ha abierto "por el delito de tortura según la Convención de Nueva York contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del 10 de diciembre de 1984".

La investigación preliminar se inició el 1 de julio de 2026 "tras las denuncias de dos personas que participaron en una flotilla hacia Gaza en octubre de 2025", destacó la PNAT, una fiscalía que incluye una sección especializada en crímenes de lesa humanidad.

La fiscalía tiene abierta otra investigación preliminar por torturas y crímenes de guerra, esta vez relacionada con otra flotilla hacia Gaza en mayo de 2026.

Las condenas internacionales se han multiplicado desde mayo por el trato dispensado, en el mar y en tierra, a los 430 activistas de diversos países de esa flotilla de carácter humanitario, destinada a romper el bloqueo de Gaza. Las autoridades militares y penitenciarias israelíes han rechazado estas acusaciones. Italia abrió una indagación similar, mientras que Australia anunció una investigación independiente.