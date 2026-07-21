Minsa amplía la telemedicina con Raisa para atender pacientes a distancia

Según el Minsa, las consultas virtuales están dirigidas a responder necesidades frecuentes de la población, permitiendo detectar oportunamente factores de riesgo, brindar seguimiento médico y, cuando sea necesario, referir al paciente para una evaluación presencial.

Panamá/Los panameños ya podrán acceder a consultas médicas virtuales a través de la plataforma Raisa, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) incorporara nuevos servicios de telemedicina para el seguimiento de enfermedades crónicas, el programa de cesación de tabaquismo y la interpretación de resultados de laboratorio, sin necesidad de acudir inicialmente a un centro de salud.

A través de esta herramienta, los pacientes podrán agendar citas virtuales para ingresar al programa de cesación de tabaquismo, recibir seguimiento por enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial, así como obtener la interpretación de resultados de exámenes de laboratorio cuando no puedan acudir de manera presencial a una instalación de salud.

El jefe del Departamento de Organización y Desarrollo de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, Rómulo Aldo Navarro, explicó que la plataforma funciona como un asistente virtual para gestionar citas médicas en todo el país y ahora incorpora servicios de telemedicina.

"Queremos acercar los servicios de salud a la población mediante el uso de la tecnología. Raisa es una plataforma oficial del Ministerio de Salud y brinda a los pacientes la confianza de acceder a una atención médica de manera oportuna y segura."

Para acceder al servicio, los usuarios deben ingresar desde cualquier dispositivo con conexión a internet a la plataforma oficial raisa.minsa.gob.pa, seleccionar la opción Telemedicina y escoger el tipo de atención que requieren.

Según el Minsa, las consultas virtuales están dirigidas a responder necesidades frecuentes de la población, permitiendo detectar oportunamente factores de riesgo, brindar seguimiento médico y, cuando sea necesario, referir al paciente para una evaluación presencial.

La institución destacó que esta modalidad representa una alternativa especialmente útil para personas con dificultades para desplazarse o con limitaciones de tiempo, al facilitar la continuidad de la atención sin necesidad de acudir inicialmente a un centro de salud.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a utilizar los canales oficiales de Raisa y aprovechar esta herramienta tecnológica, que forma parte del proceso de transformación digital de los servicios sanitarios y busca mejorar el acceso, la oportunidad y la calidad de la atención médica en todo el país.