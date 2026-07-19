Incendio quema 13 mil hectáreas a 100 km al norte de Madrid

Unos 350 bomberos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) están desplegados en la zona, con el apoyo de 25 aeronaves, para intentar controlar las llamas, según reportó el centro de control a la prensa.

Madrid, España/Un incendio desatado el jueves a unos cien kilómetros al norte de Madrid fue extendiéndose, arrasando más de 13.000 hectáreas y obligando a evacuar a varios cientos de personas, informaron el domingo las autoridades locales.

"El incendio forestal [del pueblo] de La Mierla en la provincia de Guadalajara" ha quemado "13.000 hectáreas de terreno y afecta a más de 700 personas", según el servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Castilla-La Mancha.

Este incendio, que devasta en particular el parque natural de la Sierra Norte, no ha causado víctimas hasta el momento, pero sigue siendo calificado como "difícil" por el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y las autoridades locales en X.

Unos 350 bomberos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) están desplegados en la zona, con el apoyo de 25 aeronaves, para intentar controlar las llamas, según reportó el centro de control a la prensa.

El fuego se originó en una zona boscosa y montañosa, que alberga especies amenazadas de águilas, lobos y mariposas.

Este incendio forestal se suma a otro que comenzó el miércoles en el noreste del país, cerca de Zaragoza, que ha quemado cerca de 15.000 hectáreas.

"Tras unos días extremadamente difíciles", este foco presenta "por fin una evolución claramente favorable", se alegró en X el domingo Jorge Azcón, presidente regional de Aragón.

La evolución de estos dos incendios es aún más preocupante dado que España se prepara para enfrentar su tercera ola de calor a partir del martes.

España acaba de sufrir uno de los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente, que se desató en la sureña Andalucía el 9 de julio, causando 13 muertos y arrasando 7.000 hectáreas.

En primera línea del calentamiento global, España ha sufrido en los últimos años olas de calor cada vez más prolongadas y frecuentes, con temperaturas superiores a los 40 °C, lo que ha creado condiciones propicias para incendios devastadores.

En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron consumidas por las llamas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), lo que representa el peor balance en la historia reciente del país.