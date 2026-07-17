Presidente del Gobierno español coincidirá con Trump en la final del Mundial

En el estadio MetLife también estarán los reyes de España, acompañados por sus hijas, entre ellas la princesa Leonor, heredera al trono.

El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, asistirá este domingo a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará en el estadio MetLife, cerca de Nueva York, donde coincidirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien ha mantenido diferencias políticas, informó la Presidencia del Gobierno español.

"El presidente del Gobierno asistirá a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará este domingo en Estados Unidos", indicó la Presidencia en un comunicado.

Tras su visita a Estados Unidos, Sánchez viajará directamente a Argelia, donde el lunes cumplirá una agenda oficial.

En el estadio MetLife también estarán los reyes de España, acompañados por sus hijas, entre ellas la princesa Leonor, heredera al trono.

En contraste, el presidente argentino, Javier Milei, no asistirá al encuentro. Según informó su entorno, verá la final por televisión desde su residencia, como parte de un ritual al que atribuye buena suerte.

Diferencias con Trump

Las relaciones entre Pedro Sánchez y Donald Trump se han tensado en los últimos meses. A comienzos de año, el mandatario español cuestionó la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, convirtiéndose en una de las principales voces críticas en Occidente.

Durante la cumbre de la OTAN celebrada la semana pasada en Turquía, Trump volvió a criticar a Sánchez por negarse a elevar el gasto militar de España al 5 % del Producto Interno Bruto (PIB), como exige a los países miembros de la Alianza Atlántica.

El mandatario estadounidense llegó a calificar a España como una "causa perdida" y advirtió que podría no haber "más trato comercial" con el país.

Por su parte, Sánchez defendió las relaciones "muy positivas" entre España y Estados Unidos y reveló que sostuvo una conversación "coloquial" con Trump, durante la cual hablaron, entre otros temas, de fútbol y del Mundial que se celebra en Estados Unidos.