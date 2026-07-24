La policía irlandesa descubre una bomba en un vehículo cerca de la frontera

Los agentes interceptaron el vehículo el miércoles y detuvieron a la conductora, una mujer de unos veinte años.

Dublín, Irlanda/La policía irlandesa anunció el viernes haber descubierto dentro de un vehículo un artefacto explosivo "que podría haber causado daños considerables", cerca de la frontera con Irlanda del Norte, en el marco de una operación contra "actividades de republicanos disidentes".

Los agentes interceptaron el vehículo el miércoles y detuvieron a la conductora, una mujer de unos veinte años. Posteriormente, la policía arrestó también a un hombre de unos cuarenta años. Según la cadena de televisión pública irlandesa RTÉ, que cita fuentes policiales, el artefacto debía ser trasladado a Irlanda del Norte, territorio británico, para ser utilizado en un atentado con coche bomba.

Se trata de una "incautación extremadamente significativa", declaró el viernes a los periodistas Justin Kelly, comisario de la policía nacional irlandesa (Garda). "Era un artefacto explosivo que podría haber causado daños considerables", afirmó Kelly, quien destacó que "cualquier incautación de esta naturaleza es realmente preocupante".

Irlanda del Norte vivió durante tres décadas un conflicto entre los republicanos, partidarios de la reunificación de Irlanda, y los unionistas, defensores de la permanencia en el Reino Unido, hasta la firma del Acuerdo de Viernes Santo en 1998. Este pacto establecía, entre otras cosas, el desarme de los grupos paramilitares, pero todavía existen facciones disidentes en ambos bandos.

"Una pequeña minoría de estos individuos, a los que describiría como republicanos radicalizados, sigue activa, y es una amenaza a la que continuaremos enfrentándonos durante algún tiempo", concluyó el comisario.