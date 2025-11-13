Presidente ucraniano sanciona a exsocio por escándalo de corrupción

En medio del escándalo, Zelenski anunció el jueves haber visitado a los soldados que combaten en la región sureña de Zaporiyia, donde el ejército ruso ha reivindicado avances recientes.

Ucrania/El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ordenó el jueves sancionar a un allegado y exsocio comercial envuelto en un escándalo de corrupción que estremece el país, en medio de su guerra con Rusia.

La medida fue adoptada un día después de que Zelenski obligara a renunciar a sus ministros de Energía y Justicia, implicados en un sistema de lavado de dinero en el sector energético.

La red eléctrica ucraniana se ha visto gravemente dañada por los ataques rusos, que han provocado cortes de energía antes del invierno.

El decreto presidencial impone sanciones económicas "personales especiales" contra Timur Mindich, un empresario de 46 años, incluido el congelamiento de sus bienes.

Los investigadores señalaron a Mindich como el cerebro de la trama en la que fueron desviados 100 millones de dólares en fondos del sector energético.

Mindich es copropietario de la productora Kvartal 95, fundada por Zelenski cuando el ahora presidente era un célebre comediante.

El empresario, quien abandonó Ucrania antes de que estallara el escándalo, también es sospechoso de haber influido en decisiones de altos funcionarios del gobierno, incluido el exministro de Defensa, Rustem Umerov, ahora secretario del Consejo de Seguridad Nacional.

Los ministros ucranianos de Energía, Svitlana Grinchuk, y Justicia, German Galushchenko, renunciaron el miércoles a pedido de Zelenski tras la revelación del escándalo de corrupción.

Galushchenko, exministro de Energía, también está acusado de recibir "beneficios personales" a cambio del control sobre los flujos financieros del sector energético otorgado a Mindich.

Grinchuk no aparece directamente implicada en las denuncias de corrupción, pero medios ucranianos la consideran una persona de confianza de Galushchenko.