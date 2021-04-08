Rechazada por su manada, muere una cría de elefante en un zoológico de Suecia

Rechazada por su manada después de que naciera otra cría, una elefanta de apenas dos semanas murió este jueves por la noche en el zoológico de Borås en Suecia.

"Pese a los cuidados intensivos proporcionados por un veterinario y los cuidadores durante tres días, que estuvieron a su lado día y noche, el animalito nos dejó hoy. Su cuerpo ya no podía soportar más, tuvo que dormirse", anunció el zoo en Instagram, con una foto de los cuidadores alrededor del animal.

Nacida el 26 de marzo, la cría, una hembra que todavía no tenía nombre, fue rechazada por la manada después de que el lunes naciera otro elefante, un macho.

"Todos estamos muy tristes, pero al mismo tiempo intentamos consolarnos, porque la otra cría de elefante parece estar alerta y despierta", agregó el zoo.

Los cuidadores explicaron que no pudieron hacer nada contra el rechazo del que fue objeto el bebé por parte del grupo.

El zoológico de Borås, en el oeste de Suecia, alberga a una decena de elefantes de África. Los nacimientos en cautividad son muy inusuales en el caso de esa especie, cuya población declinó considerablemente en estado salvaje.

Hace 50 años, en África había alrededor de 1,5 millones de elefantes, pero según el último censo de grandes mamíferos, realizado en 2016 por la Unión Nacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), solo quedarían unos 415.000.