La UE promete una 'respuesta firme' a las amenazas de Trump sobre Groenlandia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió en su discurso en Davos que Trump podría sumir las relaciones con la UE en una “espiral descendente”.

Suiza/La Unión Europea prometió este martes una respuesta “firme” a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, a la espera de una reunión en Davos el miércoles sobre el futuro de este territorio autónomo danés en el Ártico.

Desde que volvió a la Casa Blanca, el dirigente republicano argumenta que “necesita” esta isla, rica en minerales y tierras raras, por motivos de seguridad nacional, para evitar que Rusia y China impongan su hegemonía en el Ártico.

Antes de partir al Foro Económico Mundial, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza, Trump respondió con suspenso a la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar para hacerse con Groenlandia: “Ya lo verán”.

“Tenemos muchas reuniones programadas sobre Groenlandia, y creo que las cosas van a salir bastante bien”, dijo Trump en un contexto de tensión, luego de que ocho países europeos, todos miembros de la OTAN, manifestaran su firme oposición al plan, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente.

Trump incluso amenazó con aranceles a los países que se opongan a su iniciativa.

“Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data”, afirmó.

“Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico. Así que nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada”, añadió.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron, también presente en Davos, instó a la UE a usar sus herramientas comerciales para responder. En contraste, el representante de la Casa Blanca para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, advirtió que “no sería prudente” recurrir al mecanismo europeo de defensa económica, al que calificó como una “bazuca comercial”.

Ante el aumento de las tensiones, el Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, confirmaron este martes los principales grupos políticos.

Un desafío para la OTAN

En el marco de su campaña sobre Groenlandia, Trump publicó en su red Truth Social un fotomontaje de sí mismo plantando una bandera en un paisaje helado junto a un cartel que dice: “Groenlandia – Territorio de Estados Unidos. Est. 2026”.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó desde Davos su apoyo “firme” a Groenlandia y Dinamarca. En tanto, el exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, calificó las amenazas como “una crisis para la comunidad transatlántica” y un reto para el orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

“Es el futuro de la OTAN y del orden mundial lo que está en juego”, afirmó en declaraciones a AFP.

Trump descarta reunión del G7

Los líderes de la UE se reunirán este jueves en Bruselas para definir cómo responder a la crisis, considerada una de las más graves para las relaciones transatlánticas en años.

Las tensiones entre Trump y Macron se agravaron luego de que el mandatario estadounidense amenazara con aranceles del 200 % al vino y champán francés, tras la negativa de Francia a sumarse al llamado “Consejo de la Paz”, un organismo impulsado por Trump para resolver conflictos internacionales.

Trump confirmó además que el presidente ruso Vladimir Putin fue invitado a este foro, mientras que el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski expresó su preocupación por compartir un espacio con el líder ruso.

Zelenski advirtió que la controversia sobre Groenlandia podría desviar la atención internacional de la guerra en Ucrania, casi cuatro años después de la invasión rusa.

Finalmente, Trump aseguró este martes que no asistirá a una eventual reunión de emergencia del G7 sobre Ucrania, propuesta por Macron, pese a que el presidente francés indicó que no hay una reunión confirmada, aunque Francia estaría dispuesta a organizarla.