Unión Europea planea implementar certificados de 'alfabetización en IA' para alumnos

La Unión Europea anunció el jueves que tiene previsto comenzar a probar un certificado de "alfabetización en inteligencia artificial" para alumnos escolares, como parte de sus esfuerzos por abordar el impacto de esta tecnología en rápido desarrollo en el ámbito educativo.

Bruselas, Bélgica/La Unión Europea anunció el jueves que tiene previsto comenzar a probar un certificado de "alfabetización en inteligencia artificial" para alumnos escolares, como parte de sus esfuerzos por abordar el impacto de esta tecnología en rápido desarrollo en el ámbito educativo.

"Esto ayudará a los jóvenes estudiantes a comprender cómo funciona la IA, verificar la información que les proporciona, detectar manipulaciones y saber cuándo desconectarse", afirmó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Roxana Minzatu.

Bruselas indicó que prevé lanzar el nuevo certificado para estudiantes de 15 años durante el año escolar 2027-2028. La iniciativa se produce en un momento en que docentes y alumnos de todo el mundo intentan hacer frente al impacto de la IA en las aulas.

La UE, que no tiene competencias para controlar las políticas educativas de sus 27 Estados miembros, ya respalda iniciativas destinadas a estudiar cómo implementar de manera segura la IA en la enseñanza de los niños.

Al mismo tiempo, Bruselas impulsa una legislación para limitar el acceso de los adolescentes más jóvenes a las redes sociales. Minzatu insistió en que ambas iniciativas no son contradictorias.

"La IA tiene la capacidad de potenciar considerablemente determinados procesos educativos, como la tutoría y el aprendizaje personalizado", afirmó. "Esas son formas de utilizar la tecnología y la inteligencia artificial que no tienen nada que ver con los algoritmos adictivos de las plataformas".