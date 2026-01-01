Excarcelan en Venezuela al menos a 87 detenidos en protestas poselectorales de 2024, según oenegés

La justicia venezolana ha excarcelado a más de 2.000 detenidos desde entonces, según registros oficiales .

Caracas, Venezuela/Al menos 87 personas detenidas en manifestaciones luego de la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, que la oposición denunció como fraudulentas, fueron excarceladas este jueves en Venezuela, informaron dos oenegés.

Las elecciones presidenciales de 2024 desataron protestas en Venezuela que dejaron 28 muertes y 2.400 arrestos, tras el recrudecimiento de la represión policial, luego de que la oposición venezolana denunciara fraude electoral y ratificara la victoria de Edmundo González, candidato apadrinado por la líder opositora María Corina Machado.

La justicia venezolana ha excarcelado a más de 2.000 detenidos desde entonces, según registros oficiales. “La mañana de este 1 de enero, madres y familiares reportaron nuevas excarcelaciones de presos políticos desde la cárcel de Tocorón, estado Aragua (norte)”, publicó en redes sociales el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad detalló que este grupo no cuenta con libertades plenas, ya que “continúan en juicio y con medidas cautelares”.

Estas excarcelaciones coinciden con un aumento de la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, especialmente por parte de Estados Unidos, que desde agosto movilizó tropas al Caribe, determinó un cierre informal del espacio aéreo venezolano y ha iniciado la incautación de buques petroleros sancionados cerca de Venezuela.

El 25 de diciembre se anunció la excarcelación de 99 personas, aunque oenegés como Foro Penal solo lograron verificar 61 casos en ese momento.

Se estima que aún hay más de 700 detenidos por motivos políticos en el país. La cárcel de Tocorón fue durante años un centro de operaciones de la pandilla Tren de Aragua, clausurada en 2023 y reabierta en 2024 para albergar a cientos de detenidos en protestas poselectorales.

Foro Penal, organización que lidera la defensa judicial de presos políticos, informó que la medida de este 1 de enero incluye también a dos detenidos de la cárcel Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.