Un exorcista afirma expulsar los demonios y desafía a la Iglesia en Portugal

Aunque el ritual del exorcismo existe en la religión católica, las autoridades eclesiásticas abordan este tema "con mucha cautela" para evitar que los sacerdotes proyecten una imagen comparable a la de "un gurú que tendría poder sobre los demonios", recuerda a la AFP monseñor José Ornelas, obispo de Leiria-Fátima.

Portugal/Un sacerdote impone sus manos sobre una mujer, que inmediatamente cae al suelo, grita y se retuerce como en trance: en el sótano de un centro comercial portugués, estos rituales "de exorcismo" atraen a decenas de personas, pese al rechazo de la Iglesia.

Escenas como esta tienen lugar una vez al mes en esta sala ubicada a tan solo unos pasos de la explanada del santuario de Fátima (centro), uno de los lugares de peregrinación más visitados de la Iglesia católica.

Más de un centenar de personas participaron ese sábado en este "retiro exorcista" organizado por la "Prelatura de San Pedro y San Pablo", una entidad fundada en 2006 de la que se han distanciado tanto el Vaticano como las autoridades católicas locales.

El clero católico afirma que estos encuentros son realizados por personas que se autodenominan figuras religiosas, pero que están fuera de la supervisión oficial de la Iglesia y, por tanto, podrían explotar a fieles vulnerables.

En el momento más esperado, los creyentes se levantan de sus asientos uno tras otro y se acercan a Francisco Marques, un joven de 27 años bastante alto, de rostro pálido y cabello pelirrojo, que viste una sotana negra y un cuello romano.

- "Expulsar los demonios" -

Al ponerse frente a él, Marques coloca sus dos manos sobre la frente de cada uno con aires de concentración.

Algunos, en su mayoría mujeres, se dejan caer hacia atrás sobre los brazos de una o dos personas, que estaban listas para recogerlas y recostarlas sobre la alfombra colocada ante el altar.

"Es una paz muy profunda la que uno encuentra. Es una liberación. Me voy de aquí después de una purificación, con el alma ligera", atestigua tras vivir la experiencia Lurdes Ramísio, una enfermera de 56 años.

"Siento que ahí hay un poder. Esas manos transmiten un poder dentro de mí", describe.

Las sesiones son organizadas por Marques y su familia, junto con un italiano, Salvatore Micalef, quien se presenta como su obispo.

"Lo primero que noté en Francisco fue que tenía el don de expulsar demonios (...) Por eso promulgué un decreto, según el cual puede ser exorcista", explica Micalef a la AFP.

Su iniciativa tiene cierto éxito, pero es duramente condenada por la propia Iglesia.

Aunque el ritual del exorcismo existe en la religión católica, las autoridades eclesiásticas abordan este tema "con mucha cautela" para evitar que los sacerdotes proyecten una imagen comparable a la de "un gurú que tendría poder sobre los demonios", recuerda a la AFP monseñor José Ornelas, obispo de Leiria-Fátima.

Tres años atrás, su diócesis publicó un comunicado para advertir sobre estos "retiros sospechosos" realizados por "un supuesto seminarista amigo del papa" y "un obispo que se presenta como exorcista del Vaticano".

- Agua bendita y sal "exorcizada" -

Ornelas explica que la Iglesia no tiene la autoridad para prohibir estas prácticas, pero que debía denunciar "un abuso" cometido por personas que podrían "aprovecharse" del sufrimiento ajeno "para su propio beneficio".

Por su parte, Marques se considera "perseguido" por la institución y acudió a la justicia para presentar una denuncia por difamación.

"Nos han calumniado. Nos han llamado falsos sacerdotes, falso obispo, estafadores. Por eso hay que defender nuestra dignidad", asegura quien también oficia todos los domingos en una "capilla privada" instalada en su residencia, ubicada en un pueblo de la región de Aveiro, a unos 100 kilómetros al norte de Fátima.

El autoproclamado clérigo asegura que la participación en sus sesiones de exorcismo es gratuita, si bien admite que se financian con donaciones voluntarias de los fieles.

Además de ofrecer los libros que ha escrito, también invita a los devotos a comprar sal "exorcizada", agua bendita o ungüentos preparados por él mismo.

En la mesa donde se exhiben estos artículos, hay tarjetas de presentación que, debajo de una foto de Marques con el papa Francisco, muestran un número de teléfono y también un número de cuenta bancaria.