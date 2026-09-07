Expresidente hondureño Zelaya viaja a México para tratarse enfermedad cardíaca

Zelaya, esposo de la también exgobernante Xiomara Castro (2022-2026), fue operado de emergencia en la madrugada del 2 de septiembre por una inflamación de la membrana que rodea el corazón.

Tegucigalpa, Honduras/El expresidente y líder de la izquierda hondureña, Manuel Zelaya (2006-2009), viajó este lunes a México para tratarse una delicada enfermedad cardíaca, anunció el exmandatario, recordado por el golpe de Estado que sufrió durante su mandato y que le obligó a exiliarse.

Zelaya, esposo de la también exgobernante Xiomara Castro (2022-2026), fue operado de emergencia en la madrugada del 2 de septiembre por una inflamación de la membrana que rodea el corazón.

El expresidente aseguró a la televisora local HCH que previo a la cirugía estuvo a punto de "tener un infarto". Zelaya, quien llegó conduciendo al aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa, acompañado de sus hijos y su esposa, se someterá en México a evaluaciones especiales.

El líder izquierdista -conocido popularmente como Mel- fue derrocado en 2009 por militares que lo sacaron de su vivienda en pijama, tras lo cual terminó exiliado en República Dominicana.

Luego de un acuerdo que contó con la mediación de Colombia y Venezuela, el exmandatario regresó a Honduras en 2011, donde formó el Partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente en la oposición al gobierno del derechista Nasry Asfura. Con este partido, su esposa fue elegida en 2022.