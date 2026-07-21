Familiares de víctimas de crímenes cometidos por el Estado peruano rechazan gobierno de Keiko Fujimori

La declaración fue firmada por los familiares y víctimas del conflicto armado interno 1980-2000 y protestas sociales entre 2022 y 2023.

Lima, Perú/Familiares de víctimas de crímenes cometidos por el Estado peruano y colectivos ciudadanos cuestionaron este martes la legitimidad del gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori, por considerar que traerá un retroceso democrático y un riesgo de impunidad al país.

Fujimori, de 51 años, venció en la segunda vuelta por un estrecho margen al izquierdista Roberto Sánchez. La mandataria electa asumirá el poder este 28 de julio.

"Es un pronunciamiento desde las organizaciones de familiares y víctimas para rechazar a este gobierno de Keiko Fujimori, no reconocerla como presidenta y señalar que no tiene legitimidad", dijo a la AFP Gisela Ortiz, cuyo hermano fue secuestrado y asesinado por uno de los denominados "escuadrones de la muerte" del ejército en 1992.

"Los familiares hemos salido a pronunciarnos del peligro que significa el fujimorismo, el de tener un gobierno autoritario sin garantías de derechos humanos", señaló Ortiz.

La declaración fue firmada por los familiares y víctimas del conflicto armado interno 1980-2000 y protestas sociales entre 2022 y 2023.

En el pronunciamiento también pidieron preservar la memoria de las víctimas, proteger la independencia judicial y solicitaron el seguimiento de organismos internacionales.

Ortiz dijo que en el Congreso se han aprobado leyes que favorecen la impunidad, como las relacionadas con amnistías, la prescripción de crímenes de lesa humanidad y el juzgamiento de policías y militares en el fuero militar.

La derechista Keiko Fujimori planteó la semana pasada una "reconciliación" entre las fuerzas políticas para dejar atrás una década de inestabilidad.

Los familiares anunciaron nuevas "movilizaciones el 28 de julio", día de la asunción de mando de Fujimori en el Congreso y rechazaron una posible reconciliación con su gobierno.

"No reconocemos al gobierno de Keiko Fujimori. No vamos a aceptar ninguna reconciliación que venga sin justicia. Conversar con ella es pactar con las mafias", dijo a la AFP Milagros Samillán, hermana de una de las víctimas de las protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

Perú ha tenido ocho presidentes diferentes desde 2016. Varios de ellos fueron destituidos por el Congreso, donde el fujimorismo es una fuerza importante, o renunciaron antes de correr la misma suerte.