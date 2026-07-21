Congreso de Chile aprueba la mayor parte de megarreforma económica de Kast

Santiago, Chile/El Congreso de Chile aprobó el martes casi la totalidad de una megarreforma legislativa con la que el gobierno busca impulsar la economía, una de las principales promesas de campaña del presidente ultraderechista José Antonio Kast.

"Tenemos la reforma (...) aprobada en lo que es lo esencial", dijo el ministro de Hacienda tras la votación del proyecto, que incluye varios beneficios tributarios para las empresas.

Solo resta la discusión de una última norma en el Parlamento para que la ley sea finalmente promulgada.

Información en desarrollo