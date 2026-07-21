Gobierno español busca prohibir fumar en terrazas y playas

El texto prevé también vetar que los menores consuman tabaco e impedir la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, que suponen graves riesgos para la salud, incluido el cáncer.

Madrid, España/El gobierno de izquierda español anunció el martes que buscará prohibir fumar y vapear en las terrazas y las playas, tras presentar un proyecto de ley que deberá someterse a votación en el Parlamento, donde no tiene mayoría.

El texto prevé también vetar que los menores consuman tabaco e impedir la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, que suponen graves riesgos para la salud, incluido el cáncer.

La ministra de Sanidad, Mónica García, dijo que el objetivo era ampliar las restricciones más allá de la prohibición de fumar en lugares cerrados aprobada en 2010, para "proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco".

"El propósito es muy sencillo, que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma", declaró en una rueda de prensa, después de que el consejo de ministros aprobara el anteproyecto de ley.

Las mujeres embarazadas y las personas con asma deberían poder disfrutar de las terrazas de los restaurantes sin estar expuestas al humo de las mesas cercanas, señaló. El anteproyecto debe ser aprobado por el Parlamento, donde el Gobierno del socialista Pedro Sánchez no tiene mayoría, lo que dificulta que se convierta en ley.

Este anuncio provocará probablemente una fuerte reacción del importante sector de la hostelería en España, segundo destino turístico a nivel mundial, donde comer al aire libre es muy popular durante el sofocante calor del verano.

Alrededor del 26% de la población adulta de España fuma a diario, según datos oficiales de 2024. Fumar causa alrededor de 50.000 muertes al año en el país y es un factor de riesgo en aproximadamente el 30% de los cánceres, agregó García.