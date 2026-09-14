Finlandia se suma a iniciativa francesa de disuasión nuclear avanzada

Finlandia se convierte en el décimo país europeo en sumarse al plan destinado a reforzar la seguridad del continente mediante el arsenal nuclear francés.

París, Francia/Finlandia se unirá a la iniciativa francesa de disuasión nuclear avanzada, ampliando así el alcance de esta medida a un país que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, anunciaron este lunes ambos países en un comunicado.

La decisión llega después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara en marzo que Francia podría extender su paraguas de disuasión nuclear a aliados europeos, en un momento en que el continente reevalúa su seguridad tras los cambios introducidos por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la OTAN.

"Finlandia ha decidido unirse a la disuasión avanzada", señalaron ambos países.

"En los próximos meses se establecerá un grupo director sobre cuestiones nucleares para comenzar a aplicar esta cooperación", agregaron.

La iniciativa francesa prevé extender su capacidad de disuasión nuclear a otros países europeos mediante ejercicios conjuntos y permitir que los Estados participantes puedan acoger temporalmente, por primera vez, aeronaves francesas equipadas con armamento nuclear.

Finlandia se convierte en el décimo país europeo en sumarse al plan destinado a reforzar la seguridad del continente mediante el arsenal nuclear francés.

El anuncio forma parte de una nueva asociación estratégica entre Finlandia y Francia, que debía ser suscrita aún este lunes en Helsinki por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, confirmó la decisión en la red X y afirmó que se trata “ante todo de reforzar la seguridad europea”.