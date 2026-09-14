Los hutíes anuncian ataques contra objetivos militares en Arabia Saudita

Los hutíes ya habían anunciado ataques el domingo contra una base militar en el sur de Arabia Saudita, país que apoya al gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Saná, Yemen/Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron este lunes haber lanzado "decenas de misiles balísticos y drones" contra objetivos militares en el sur de Arabia Saudita, en respuesta a los ataques del reino.

Los combatientes "llevaron a cabo una operación militar a gran escala contra instalaciones e infraestructuras militares, incluidos hangares de aviones de combate, radares, pistas de aterrizaje, depósitos de municiones y otros objetivos situados en la base aérea Rey Jalid, en Khamis Mushait", afirmó el portavoz militar hutí, Yahya Saree.

Los hutíes ya habían anunciado ataques el domingo contra una base militar en el sur de Arabia Saudita, país que apoya al gobierno yemení reconocido internacionalmente.

La ONU advirtió el fin de semana que más de 2.000 personas huyeron de Yemen hacia Yibuti desde el jueves, para escapar de los combates entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes.

Los combates de las últimas semanas dejaron cientos de muertos y obligaron a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares.

Los hutíes, que controlan buena parte del territorio yemení, avanzaron en unos pocos días y asumieron el control del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el golfo de Adén con el mar Rojo. Por esa vía transita una parte importante del comercio entre Asia y Europa.

Los hutíes son parte del "Eje de Resistencia" encabezado por Irán, que incluye también al movimiento libanés Hezbolá, el palestino Hamás y grupos armados iraquíes.