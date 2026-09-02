Francia prevé un impacto económico limitado por la sequía y las olas de calor

Francia es uno de los mayores productores y exportadores de granos de Europa, donde los agricultores se vieron duramente golpeados por repetidos episodios de calor extremo que abrasaron los campos y por sequías que hicieron caer el caudal de los ríos.

París, Francia/La sequía y las olas de calor récord que Francia vivió este verano boreal reducirán en 0,1 puntos porcentuales su crecimiento económico de 2026, informó este miércoles el ministerio de Finanzas.

Las cosechas se verán afectadas en una amplia gama de cultivos, y se prevé que la producción agrícola caiga un 8% este año, señalaron funcionarios del ministerio durante una audiencia parlamentaria en París.

Francia es uno de los mayores productores y exportadores de granos de Europa, donde los agricultores se vieron duramente golpeados por repetidos episodios de calor extremo que abrasaron los campos y por sequías que hicieron caer el caudal de los ríos.

En particular, se estima que la producción francesa de maíz caerá un 35% este año, mientras que el crecimiento general del forraje estaba un tercio por debajo de los niveles normales al 10 de agosto, indicaron los funcionarios.

Otros sectores se vieron afectados por el calor, pero "los efectos a nivel macroeconómico deberían ser más limitados", según un documento del ministerio proporcionado a los periodistas.

La ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, declaró a mediados de agosto que los impactos directos e indirectos de las olas de calor costarían entre 10.000 y 15.000 millones de euros (12.000-17.000 millones de dólares).

El gobierno francés había pronosticado a principios de año un crecimiento del PIB del 0,7% para 2026, pero los economistas advierten que es poco probable que se alcance después de que la economía se contrajera un 0,2% en el primer trimestre y se estancara en el segundo.