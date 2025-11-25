Fuertes explosiones en la capital de Ucrania tras una alerta de misiles

Rusia ataca casi a diario el país con drones o misiles desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022.

Varias explosiones sacudieron la capital ucraniana en la madrugada del martes, según periodistas de la AFP, después de que se activara una alerta aérea en todo el país.

"Hay una amenaza de misiles en toda Ucrania", advirtieron las fuerzas aéreas en Telegram, mientras que el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkatchenko, informó de una amenaza de proyectiles balísticos.

"Hay drones Shahed y misiles de crucero enemigos en el aire. También hay una amenaza de lanzamiento de misiles balísticos y (misiles) Kinjal", añadió el funcionario.

La defensa aérea fue activada y "está derribando objetivos enemigos", precisó, pidiendo a la población que permanezca en los refugios.

Periodistas de la AFP escucharon varias explosiones y drones. Algunos de los proyectiles fueron derribados sobre la capital.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicó que el suministro de agua y energía se vio interrumpido la ciudad.

Un ataque ruso nocturno el lunes contra la ciudad ucraniana de Járkov, en el este del país, causó cuatro muertos y 17 heridos.

Las infraestructuras energéticas son el objetivo principal, lo que hace temer un duro invierno en Ucrania. Por su parte, Kiev ataca regularmente depósitos y refinerías de petróleo y otras instalaciones en territorio ruso.

Funcionarios ucranianos, estadounidenses y europeos se reunieron el domingo en Suiza para debatir un plan del gobierno de Donald Trump para poner fin al conflicto en Ucrania.